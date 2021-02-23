شكرا لقرائتكم خبر عن عقار للقلب يظهر إمكانية علاج أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق بحثى من جامعة تكساس إيه آند إم وفرع جامعة تكساس الطبى أن دواء القلب "بيبريديل" المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أظهر فاعلية كبيرة فى منع دخول فيروس كورونا إلى الخلايا البشرية، وتمت الموافقة حاليًا على الدواء الذى يحمل الاسم Vascor، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الذبحة الصدرية، لكن الدراسة الجديدة أظهرت أن له إمكانية علاج كورونا أيضاً.





وفحص الفريق أكثر من 30 دواءً معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء / وكالة الأدوية الأوروبية لقدرتها على منع دخول كورونا إلى الخلايا البشرية ووجدت الدراسة أن دواء بيبريديل يقدم أفضل إمكانات علاج كورونا ونتيجة لذلك، سوف يقوم الباحثون بالاختبارات السريرية للدواء.

ويخطط الفريق البحثى، الذى يضم ستة باحثين آخرين من جامعة تكساس إيه آند إم وأربعة من جامعة يو تى إم بى، للتقدم بعملهم القائم على نماذج حيوانية مع إمكانية إجراء تجارب إكلينيكية.

جدير بالذكر أن دواء بيبريديل يعالج الذبحة الصدرية فى الأساس، والذبحة الصدرية هى ألم فى الصدر يحدث بسبب عدم وصول كمية كافية من الدم إلى جزء من قلبك يمكن أن تشعر بنوبة قلبية، مع ضغط فى صدرك وهو أحد أعراض أمراض القلب، ويحدث عندما يسد شيئا ما الشرايين أو لا يكون هناك ما يكفى من تدفق الدم في الشرايين التى تنقل الدم الغنى بالأكسجين إلى قلبك وعادة ما تختفى الذبحة الصدرية بسرعة ومع ذلك ، يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة في القلب تهدد الحياة.