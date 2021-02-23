شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأطعمة المُرّة.. تُعزز المناعة وتخفض مستوى السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجنب الناس الأطعمة المُرة ويستبعدون إضافتها إلى نظامهم الغذائى لأنها تزيد من اللعاب وأحماض المعدة، ولكن قد يساعد تناول هذه الأطعمة فى تحفيز الجهازالهضمى وتحسين امتصاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام، كما تساعد تلك الأطعمة أيضًا على علاج التهابات الجسم وتعزيزعملية التمثيل الغذائى والمناعة، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia" فإن هناك أطعمة مُرة ذات قيمة غذائية عالية يجب إضافتها لنظامك الغذائي.

وهناك 5 أطعمة مُرة يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى: 1- القرع المُر

القرع المُر هو عبارة عن نبات شائع يتصدر دائمًا قائمة الأطعمة المُرة، فهو غنى بالمواد الكيميائية النباتية الصحية المعروفة بأنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما أنه دواء طبيعى لخفض مستويات السكر فى الدم لدى مرضى السكرى من النوع 2، ويمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة الموجود فيه أيضًا فى منع تلف الخلايا الذى تسببه الجذور الحرة.

2- الخضراوات الصليبية

تندرج الخضروات الصليبية ذات الأوراق الخضراء تحت فئة الأطعمة المرة، مثل البروكلى والملفوف والفجل والسبانخ، حيث تحتوى هذه الأطعمة على مركبات تسمى (الجلوكوزينات) ولها العديد من الفوائد الصحية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضروات الصليبية أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

3- الكاكاو

لا يحب غالبية الناس الشوكولاتة الداكنة ذات المذاق المُر إلا أن لها فوائد صحية للغاية لاحتوائها على كمية عالية من الكاكاو، حيث أن الطعم المُر فيها ناتج عن وجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة بالكاكاو والمفيدة للأوعية الدموية وتُقلل الالتهاب، كما أنها غنية بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد.

4- قشور الحمضيات

ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال غنية بفيتامين سى إلا أن كثير من الناس يستبعدوها من نظامهم الغذائى بسبب طعمها اللاذع، ويعتبر قشر ثمار الحمضيات التى نتخلص منها صحية ومغذية أيضًا، حيث أن لها مذاق مُر بسبب احتوائها على مركبات الفلافونويد التى تحمى الفاكهة من الآفات، لذلك من المهم إضافة تلك القشور إلى نظامك الغذائى لتحقيق الفوائد الصحية اللازمة.

5- الشاى الأخضر

للشاى الأخضر العديد من الفوائد الصحية بما فى ذلك فقدان الوزن وتحسين الهضم وتعزيز المناعة ولصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن النكهة المُرة تجعل بعض الناس تتجنب تناوله وهذا بسبب احتوائه على مادة الكاتشين والبوليفينول، ولكن من المهم تناول كوبين من الشاى الأخضر يوميًا للبقاء بصحة جيدة.