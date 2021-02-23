شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أمريكا تحصل على 100مليون جرعة للقاح كورونا من مودرنا وجونسون بالربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على 100 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا هذا الربيع، حيث تهدف مودرنا إلى إنتاج مضاعف إلى 40 مليون جرعة شهريًا بحلول أبريل، بينما تقول شركة جونسون إنها يمكن أن تقدم 20 مليون جرعة من اللقاح صاحب الجرعة الواحدة الشهر المقبل، إذا حصلت على موافقة من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أكملت شركة نوفافاكس Novavax التسجيل في المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح كورونا في الولايات المتحدة والمكسيك، حيث سجلت 30 ألف مشارك، حسبما قالت الشركة يوم الإثنين، موضحة إنه يجعل الولايات المتحدة تقترب خطوة من إضافة لقاح آخر إلى ترسانتها، حيث وافقت نوفافاكس Novavax على تزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة، والتي قال رئيسها التنفيذي إنه يمكن تسليمها بحلول يونيو إذا سارت الأمور على ما يرام.

وأوضحت الصحيفة، كانت جرعات نوفافاكس Novavax متوقعة للغاية بعد أن كانت الأولى التي أثبتت فعاليتها العالية ضد متغير B117 الأكثر عدوى في المملكة المتحدة، على الرغم من أن فعاليتها انخفضت بنسبة 50 %ضد البديل الجنوب أفريقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، للاجتماع يوم الخميس حول ما إذا كان لقاح كورونا من شركة جونسون Johnson يجب أن يحصل على تصريح طارئ

وقالت الصحيفة، حصل حوالي 13% من الأمريكيين على جرعة واحدة أو أكثر من اللقاحات المتاحة حاليًا، لكن العرض المحدود هو أحد العوامل التي تمنع بدء الانتشار بشكل أسرع.

قالت شركة نوفافاكس Novavax الشهر الماضي إن لقاحها كان فعالاً بنسبة 89.3% في الوقاية من كورونا في تجربة أُجريت في المملكة المتحدة، وكان فعالًا تقريبًا ضد البديل الأكثر عدوى الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، لدى نوفافاكس Novavax صفقات لإنتاج لقاح من جرعتين، والذي يخضع للمراجعة في الوقت الفعلي في الاتحاد الأوروبي، في العديد من مواقع التصنيع، بما في ذلك معهد سيروم Serum في الهند.

قالت الشركة إنها سجلت متطوعين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك كجزء من التجربة، التي ترعاها هيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) الأمريكية.

وقالت نوفافاكس في وقت سابق إنها ستراقب المشاركين في التجربة الأمريكية لمدة ستة أسابيع قبل مراجعة النتائج.