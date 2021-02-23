شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس الأمريكى ينضم لقائمة لقاحات كورونا بحلول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نوفافاكسNovavax الأمريكية أن لقاحها لفيروس كورونا ستتم الموافقة عليه بحلول شهر يونية المقبل، حيث من المتوقع أن تقدم 100 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن المرحلة النهائية من تجربتها السريرية فى الولايات والمكسيك، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن نوفافاكس أجرت تجارب سريرية على نحو 30 ألف شخص فى الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة إنها قد تقدم جرعات إلى الولايات المتحدة بحلول يونيو إذا سارت الأمور على ما يرام فى تجاربها، حيث ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 89.3% ويعمل بشكل جيد تقريبًا ضد البديل البريطانى فى الاختبارات فى بريطانيا، رغم أن اللقاح أقل فاعلية بنسبة 50% تقريبًا ضد البديل الجنوب أفريقى.

من جهة أخرى أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة أبرمت عقدًا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا من نوفافاكس Novavax، حيث إنه من المحتمل أن يكون هذا اللقاح هو الرابع المصرح به فى الولايات المتحدة، حيث إنه من المتوقع حصول لقاح جونسون Johnson على الضوء الأخضر من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية هذا الأسبوع.

وقالت شركة نوفافاكس Novavax إن لقاحها كان فعالاً بنسبة 89.3% فى الوقاية من كورونا فى تجربة أُجريت فى المملكة المتحدة، وكان فعالًا تقريبًا ضد البديل الأكثر عدوى الذى اكتشف لأول مرة فى المملكة المتحدة.

ولدى نوفافاكسNovavax صفقات لإنتاج لقاح من جرعتين، والذى يخضع للمراجعة فى الوقت الفعلى فى الاتحاد الأوروبى، فى العديد من مواقع التصنيع، بما فى ذلك معهد سيروم الهندى Serum.

وقالت الشركة إنها سجلت متطوعين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك كجزء من التجربة، التى ترعاها هيئة الأبحاث والتطوير الطبى الحيوى المتقدم (BARDA) الأمريكية.

وقالت نوفافاكس فى وقت سابق إنها ستراقب المشاركين فى التجربة الأمريكية لمدة 6 أسابيع قبل مراجعة النتائج، ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد فى معدلات العدوى ومعدلات انتقال فيروس كورونا اليومية فى الولايات المتحدة يمكن أن يبطئ العملية لأن Novavax ستحتاج إلى رؤية عدد كافٍ من الإصابات فى تجربتها لمقارنة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم مقابل الأشخاص غير المطعمين.

ولم تستغرق تجربة فايزر Pfizer أكثر من شهر تقريبًا للانتقال من التسجيل الكامل إلى النهاية.

لكن بحلول نهاية التجربة في 18 نوفمبر، كانت الولايات المتحدة تشهد نحو 150 ألف حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميًا، والمعدل المتداول لمدة 7 أيام هو الآن أقل من نصف ذلك، مع تسجيل 69.900 إصابة جديدة يوميًا وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويشعر الخبراء بالقلق أيضًا من أن المشاركين سيميلون إلى الانسحاب من تجربة نوفافاكس Novavax، لأنهم سيصبحون مؤهلين للحصول على لقاحات مصرح بها من موديرنا Moderna وفايزر Pfizer.

على جانب آخر قال الرئيس التنفيذى ستانلى إرك إن الشركة تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 150 مليون جرعة شهريًا بحلول مايو أو يونيو.

وأشارت نوفافاكس أيضًا إلى أنها تعمل مع هيئة تنظيم الصحة الأمريكية لمعرفة ما إذا كان يمكنها استخدام البيانات من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا للحصول على الموافقة، ولم ترد على الفور على التعليق على جدولها الزمنى للحصول على ترخيص أمريكى لاستخدام الطارئ.