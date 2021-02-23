عادات تجعلك تنام أكثر من اللازم في الصباح

بيروت - نادين محمد - يقطع النوم المفرط جدولك اليومي، مما يجعل من الصعب الوصول إلى العمل أو المدرسة في الوقت المحدد فتشعر بالخمول وقد تتساءل عما إذا كانت هناك أشياء تقوم بها تجعلك تفرط في النوم.

هل تنام كثيراً؟

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الحصول على ساعات طويلة من النوم يسمى فرط النوم لكن ما هي العادات الليلية التي قد تجعلك تفرط في النوم؟

الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً ضروري؛ لتكون أفضل في العمل والمدرسة والمنزل.

فيما يلي العادات التي قد تجعلك تفرط في النوم

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1 - النوم بعد فوات الأوان

من المغري أن تذهب إلى الفراش في وقت متأخر، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، حيث لا يكون لديك عمل في اليوم التالي. إذا كنت عرضة للنوم المفرط خلال الأسبوع، فقد تكون ليالي نهاية الأسبوع المتأخرة هي السبب.

2 - الإجهاد

عندما تكون متوتراً أو قلقاً، فإنه يؤثر على أنماط نومك مما يجعلك مستيقظاً في الليل. قد تشعر بالإرهاق وتفرط في النوم. إنها حلقة مفرغة. حاول إيجاد طرق لتقليل مستويات التوتر لديك.

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3 - تجنب الكافيين قبل النوم بعدة ساعات

كثرة التثاؤب.

الشعور بالضيق.

نعسان أثناء النهار.

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4 - تناول الوجبات (أو الوجبات الخفيفة) بعد فوات الأوان

تتعارض الوجبات أو الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل مع قدرتك على النوم والبقاء نائماً طوال الليل.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وهو أحد أعراض مرض السكري. عندما تأكل قرب موعد نومك، فإنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي في جسمك، مما يجعل من الصعب هضمها. إن تناول الطعام في معدتك في وقت متأخر من الليل يجعل النوم صعباً.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتناول أطعمة مثل الشوكولاته أو منتجات الكافيين، فقد يتسبب ذلك في استيقاظك في منتصف الليل. من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ارتجاع الحمض أو آلام المعدة. كل هذه الأشياء يمكن أن تجعلك تغفو في ساعات الصباح الباكر.

إذا كنت لا تنام أكثر من اللازم، فسوف تشعر بالدوار وضبابية الدماغ.

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5 - الدواء

شيء آخر يساهم في النوم هو الدواء. يمكن لبعض الأدوية أن تعيق نومك. وتشمل هذه:

مضادات الهيستامين

مرخيات العضلات

مضادات الاكتئاب

تأكد من التحدث مع طبيبك إذا كنت تتناول أياً من هذه الأدوية ولا تنام. قد يكون من المحبط للغاية تناول الأدوية التي تساعد جسمك، لكنها تفسد نومك. عندما تكون متعباً جداً، فإنك تطول في النوم في الصباح، مما يجعل من الصعب عليك أداء مهامك في العمل والمدرسة والمنزل.

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6 - توقف التنفس أثناء النوم

عندما تستيقظ عشرات المرات في الليل، فمن المحتمل أنك ستستغرق في النوم في الصباح وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بانقطاع النفس النومي، فتأكد من التحدث مع طبيبك. هناك طرق جديدة للمساعدة في السيطرة على انقطاع النفس النومي؛ حتى لا تعطل حياتك.

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7 - الإفراط في تناول الكربوهيدرات

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى رفع نسبة السكر في الدم، مما يمنحك الطاقة لفترة قصيرة، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والتعب بعد ذلك. تتداخل دفقات الطاقة والإرهاق هذه مع نومك. قد تغفو فقط لتستيقظ في منتصف الليل، مما يجعلك تنام كثيراً.

8 - الاكتئاب

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الإسراف في النوم. إذا كنت تعاني من الاكتئاب، يمكن أن يتركك مستيقظاً في الليل، مما يؤدي إلى زيادة النوم في الصباح. هذا يجعل من الصعب الاستيقاظ في الصباح، ومقاطعة روتينك، والذي بدوره يمكن أن يجعلك تشعر بالاكتئاب والقلق.

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