الإمارات تقدم أكثر من 5,6 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 110,471 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 5,668,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 57.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.