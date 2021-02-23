شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لأكلة المصريين الشتوية "الكرنب".. يحميك من الاكتئاب ويحسن مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرنب من الأطعمة الشتوية التى يقبل عليها المصريون التى تمنحهم التدفئة ومواجهة الطقس البارد خاصة خلال الموجة الراهنة التى تجتاح البلاد وتسببت فى الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

ويحتوى الكرنب على العديد من الفوائد الصحية التى تتجاوز التدفئة، نظرا لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن المهمة، فهو غنى بفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين ك، بالإضافة إلى الألياف.

ومن أهم الفوائد التي يمنحها الكرنب لصحتك الاتى:1. تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب

تحتوى الخضروات الورقية مثل الكرنب على مستويات عالية من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك واللوتين وفيتامين هـ ، والتى تحمى الدماغ من التدهور المعرفى وتحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب.

2. تحسين صحة العظام:

نظرا لأنه يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالتالى يلعب دورا فى تقوية العظام ونموها والوقاية من هشاشة العظام.

3. الحماية من البشرة:

نظرا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى البشرة من علامات الشيخوخة وعلامات تقدم العمر بالإضافة أنه يحتوى على فيتامين A الذى يعالج حب الشباب ومشاكل البشرة الدهنية.

4. ضبط مستويات ضغط الدم:

مصدر غنى بالبوتاسيوم، الذى يسهم فى ضبط مستويات ضغط الدم وزيادة تدفق الدم والأكسجين داخل الشرايين، وبالتالى يحميك من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

5. تعزيز مناعة الجسم:

لأنه يحتوى على مجموعة مختلفة من الفيتامينات من الثيامين B1، والبيرودكسين B6، وB5 و فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K، وفيتامين سى الذى يعمل على تقوية جهازك المناعى ومقاومة الأمراض والعدوى الفيروسية.