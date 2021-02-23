طرق حرق الدهون في الارداف والفخذين

بيروت - نادين محمد - تحلم غالبية النساء بالحصول على أرداف متناسقة ونحيفة، لكننا نعلم أن حرق الدهون المستهدفة غير ممكن، ولا يمكنك أن تفقدي الدهون من فخذيك وحدهما دون أن تفقدي الوزن الكلّي للجسم، كل ما يمكنك فعله هو شد الفخذين ومنطقة الجزء السفلي من الجسم، بحيث تبدو نحيفة، ويتطلب تنحيف منطقة الأرداف مزيجًا من التمارين الرياضية؛ حتى مع ذلك، لن تكوني قادرةعلى خسارة الدهون في منطقة واحدة فقط، لتقليل حجم الأرداف، وتحتاجين إلى تخسيس الوزن بشكل عام، فعندما تفقد الدهون الكلية في الجسم، ستبدو الأرداف أنحف وستساعد التمارين المستهدفة على منح أردافك تلك القوة الصاعدة والمظهر الذي ترغبين به.

فيما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على بعض الخطوات والعادات الأساسية التي يجب مراعاتها، والتي يمكنك اتباعها لتنحيف الأرداف مع فقدان الوزن في كل مكان.

تخلّصي من دهون الجسم وفق أماكن تراكمها

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راقبي تناول الملح

يجعل الملح جسمك يحتفظ بالمياه الزائدة، وهذا يسبب انتفاخًا يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل، بما في ذلك الوركين والفخذين، لذا فكلما تناولت المزيد، كلما تم تخزين المزيد من المياه بدلاً من تصفيتها بواسطة الكلى من خلال التقليل.

تناولي الفاكهة والخضروات

يجب أن تستهدفي تسع حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم: حصتان إلى ثلاث حصص من الفاكهة نصف كوب، وباقي الخضار (كوب نيئ أو نصف كوب مطبوخ).

ابدئي يومك بفنجان من القهوة

للقهوة تأثير مدر للبول خفيف جدًا وقد تحفز عملية الأيض لديك وقدرة جسمك على حرق الدهون، والأفضل التمسك بكوبين في اليوم كحد أقصى.

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احملي زجاجة ماء معك

يؤدي شرب الكثير من الماء إلى التخلص من الملح الزائد والسوائل التي لا يحتاجها جسمك، مما يقلل الانتفاخ، كما أنه يساعد في كبح شهيتك، لأن الجفاف يحاكي الجوع.

تخطي الكوكتيلات

يمكن لبعض المشروبات أن تضيف بشكل خفي سعرات حرارية كاملة إلى مدخولك اليومي.

البدء بنظام غذائيّ لإنقاص الوزن

تجنّبي تناول الدهون خاصّة الحيوانيّة مثل الألبان والأجبان، وبعد اتّباع نظام غذائيّ محدّد قليل السعرات، يمكن الاعتماد على الرياضة في المرتبة الثانية، ليس بهدف تفتيت دهون الأرداف، لكنّها خطوة ضروريّة مع الحمية منعاً لترهّل العضلات.

تناولي المزيد من الألياف والبروتين

قومي بتعبئة كل وجبة بالألياف والبروتين لزيادة فقدان الوزن، لأن كلا المغذيات الكبيرة تساعد في إبقائك ممتلئة بعدد أقل من السعرات الحرارية. البروتين، على وجه الخصوص، ضروري لبناء العضلات الخالية من الدهون التي تجعل ساقيك تبدوان رائعين.



أضيفي بعض الكارديو إلى جدولك

التمارين الهوائية هي طريقة أخرى للتخلص من الملح والسوائل الزائدة، علاوة على ذلك، فإن أي نشاط يرفع معدل ضربات قلبك هو أيضًا أفضل رهان لك على إنفاق السعرات الحرارية وحرق الدهون في الجسم، بما في ذلك الوركين والفخذين.

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تدريب وتقوية الفخذين

بينما لا يمكنك تقليل دهون الفخذين، يمكنك تدريب عضلاتك على الفور حتى تكون قوية.

اختاري تمارينك المفضلة من كل مجموعة وأكملي كل منها من 8 إلى 12 تكرارًا.

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