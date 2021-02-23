تخسيس 6 كيلوغرامات أسبوعيًا بمكون واحد على طريقة السعوديات

بيروت - نادين محمد - قد تسمعين الكثير عن حيل حرق الدهون وتخسيس الوزن مثل ممارسة التمارين وتقليل الأطعمة أو المكملات الغذائية التي يُفترض أنها تحرق المزيد من الدهون، بدلًا من ذلك، وعلى الرغم من أنَّ فقدان الوزن قد يكون أمرًا صعبًا، ويمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، يبقى هناك مُكوِّن واحد تعتمده السعوديات لإنقاص 6 كيلوغرامات أسبوعيًا، وهو الزنجبيل.

يُعرف الزنجبيل بنكهته المميزة، كما أنه يحفز الهضم ويقمع الجوع والشهية، ويساعد في تعزيز فقدان الوزن، ويُعتبر الزنجبيل آمن بشكل عام للاستخدام، ويمكن للناس إدراجه في المشروبات والوصفات أو تناوله كملحق، ويعمل الزنجبيل جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي، ويستخدم الزنجبيل عادة مع مُكوِّنات أخرى عندما يكون فقدان الوزن هو الهدف، وتعتمد عليه المرأة السعودية، وقد لا يخلو أي مطبخ سعودي من المُكوّن الطبيعي، فتستخدمه في الطهي أو شربه كشاي زنجبيل من أجل تخسيس الوزن.



تعرّفي مع "الجميلة"، على كيفية استخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن، والمُكوِّنات التي يجب أن تفكري في دمجها مع الزنجبيل للحصول على أفضل النتائج، على طريقة السعوديات، في السطور الآتية:

طرق خسارة الوزن بسرعة على طريقة السعوديات

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وصفات الزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد، مع مراعاة عدم استخدامه من قبل الأمهات الحوامل أو المرضعات الذين يقومون بإرضاع أطفالهم إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، لضمان السلامة والأمان.

عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، لزيادة حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

بشر الزنجبيل ووضعه في زيت زيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد وبعدها تقوم بتصفيته، وأخذ زيته هذا ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات؛ حيث يتم خلطه مع السلطة.

مضغ قطع من الزنجبيل الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بربع ساعة.

اخلطي مبشور الزنجبيل وضعي عليه الملح، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم قومي بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام؛ إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم، وبالتالي نقصان في الوزن.

بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الاثنين وخلطهما جيداً، ثم تناولي جزءاً من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.



سر استخدام السعوديات للزنجبيل

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تحسين عمل الجهاز الهضمي.

تعزيز عمليات الأيض.

زيادة الشعور بالشبع.

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