أطعمة وأعشاب لرفع المناعة

بيروت - نادين محمد - أطعمة وأعشاب عديدة تساعد على رفع جهاز المناعة ومحاربة الإصابة بالفيروسات يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي، إليك أبرزها.

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عشبة البلسان

لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات. يحتوي نبات البلسان أيضاً على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد.

يأخذ الناس شراب البلسان كعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية البكتيرية. يعمل على تقليل التورم في الأغشية المخاطية.

تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص البلسان يقلل من مدة الإصابة بالإنفلونزا. إذا كان يعمل مع عدوى الإنفلونزا، فقد يساعد جهاز المناعة لديك ضد عدوى الفيروسات.

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ومع ذلك، قد يتفاعل العلاج مع بعض الأدوية الموصوفة. تحقق دائماً مع طبيبك أو الصيدلي قبل إضافة أي علاج جديد لنظامك. قد يتفاعل نبات البلسان مع الأدوية التالية.

مدرات البول: نبات البلسان مدر للبول؛ لذا فإن تناوله مع وصفة مدرّة للبول سيزيد من التأثير.

الملينات: البلسان له تأثيرات ملين، لذلك لا يجب تناوله مع أدوية مسهلة أخرى.

المنشطات: البلسان يحفز جهاز المناعة لذلك لا يجب تناوله مع الستيرويدات والأدوية الأخرى المصممة لتثبيط جهاز المناعة. الأشخاص الذين يتعاطون الأدوية المثبطة للمناعة بعد خضوعهم لعملية زرع أعضاء يجب ألا يأخذوا البلسان.

العلاج الكيميائي: قد يتداخل نبات البلسان مع العلاج الكيميائي، ويجب عدم تناوله معه.

أدوية السكري: يخفض نبات البلسان نسبة السكر في الدم؛ لذا لا يجب تناوله مع الأدوية التي تعالج مرض السكري.

الفطر

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غني بالسيلينيوم وفيتامينات "ب" مثل الريبوفلافين والنياسين الضرورية لجهاز المناعة للعمل في أفضل حالاته.

أتساءل: كيف تقوي جهاز المناعة لديك؟ تناول المزيد من الفطر فهو غني بالسيلينيوم وفيتامينات "ب" مثل الريبوفلافين

هذه المعادن والفيتامينات ضرورية لجهاز المناعة

يحتوي الفطر أيضاً على نسبة عالية من السكريات، وهي جزيئات تشبه السكر وتعزز وظيفة المناعة.

التوت

غنى بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة القوية جداً التي تقاوم الإجهاد التأكسدي في الجسم عن طريق تطهير الجذور الحرة التي تساعد في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم!

المحار

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توفر المأكولات البحرية أيضاً الزنك وفيتامين أ. هذه الفيتامينات والمعادن الموجودة في المحار ضرورية لوظيفة المناعة المناسبة.

يحتاج الجسم إلى هذه الفيتامينات والمغذيات والمركبات مثل الجلوتثيون لوظيفة المناعة.

الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك والفيتامينات للمساعدة في تعزيز المناعة، ويمكن أن يساعد الزبادي قليل الدسم أيضاً في تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين بـ12 وفيتامين د وفيتامين بـ2 (ريبوفلافين)...

السبانخ

تحصل السبانخ على أعلى نسبة من الأطعمة الفائقة بفضل محتواها العالي من حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف والمغنيسيوم والحديد.

تعمل العناصر الغذائية في السبانخ على تعزيز وظيفة المناعة وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية لتقسيم الخلايا وإصلاح الحمض النووي.

البروكلي

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البروكلي هو مصدر طاقة غني بالعناصر الغذائية لدعم جهاز المناعة لديك. كوب واحد من البروكلي يوفر الكثير من فيتامين سي مثل البرتقال. يحتوي البروكلي أيضاً على نسبة عالية من البيتا كاروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد.

يوفر البروكلي مجموعة من فيتامينات بـ(ب 1. بـ2. بـ3. بـ6). تساعد هذه الفيتامينات والمعادن معاً جهاز المناعة على العمل في أفضل حالاته.