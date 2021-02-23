مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

تسلمت مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.



وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وبدأت مصر في تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني في 24 يناير.

وقال مصطفى غنيمة المسؤول بوزارة الصحة لرويترز إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت الأسبوع المقبل لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال غنيمة في مطار القاهرة لدى وصول شحنة سينوفارم إن مصر ستبدأ في تطعيم هذه الفئات لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات.

وحتى أمس الأثنين كانت مصر قد سجلت 178774 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 10404 وفيات منذ بدء ظهور المرض في البلاد قبل نحو عشرة أشهر.

لكن مسؤولين بقطاع الصحة يقولون إن الأعداد أعلى بكثير من ذلك بسبب الانخفاض النسبي في معدلات الفحص واستبعاد نتائج الفحوص في معامل خاصة.