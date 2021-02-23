شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصائح مهمة للتحكم في ضغط الدم دون أدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، عدة نصائح مهمة تساعد على التحكم بضغط الدم المرتفع.

وقال “الصفي” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: إنه يُنصح بالحفاظ على وزن مثالي، لأن زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع الضغط فكل ٥-١٠كج فوق المعدل يرفع ضغط الدم بمقدار ٥ مم زئبقي.

وأضاف أنه لابد من تناول الكثير من الألياف والسلطة والفواكه، مع ضرورة الابتعاد عن الصوديوم، ومزاولة الرياضة بمقدار نصف ساعة 5 مرات في الأسبوع.