شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصائح مهمة للتحكم في ضغط الدم دون أدوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، عدة نصائح مهمة تساعد على التحكم بضغط الدم المرتفع.
وقال “الصفي” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: إنه يُنصح بالحفاظ على وزن مثالي، لأن زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع الضغط فكل ٥-١٠كج فوق المعدل يرفع ضغط الدم بمقدار ٥ مم زئبقي.
وأضاف أنه لابد من تناول الكثير من الألياف والسلطة والفواكه، مع ضرورة الابتعاد عن الصوديوم، ومزاولة الرياضة بمقدار نصف ساعة 5 مرات في الأسبوع.
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