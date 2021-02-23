شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة التحكم فى السمنة لدى الأطفال.. تجنب الوجبات السريعة والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الغالب لا يهتم الأباء والأمهات بالسمنة التى قد تصيب أطفالهم لاعتقادهم بأن الأهم أن يتمتع طفلهم بصحة جيدة رغم زيادة وزنه، ولكن يجب أن يعلمون بأن السمنة ضارة للجميع، لذلك من المهم مراقبة الطفل ونظامه الغذائى جيدًا حتى نتفادى إصابة أولادنا بالسمنة التى قد تسبب لهم مشاكل صحية خطيرة، وفى هذا الشأن يُقدم الدكتور فيفيك جاين، مدير ورئيس قسم حديثى الولادة بمستشفى فورتيس الهندية نصائح للوالدين عن كيفية التعامل مع أطفالهم الذين يُعانون من زيادة الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. بعض النصائح والاحتياطات التى يجب على الوالدين أخذها فى الاعتبار للتعامل مع أطفالهم الذين يعانون من زيادة الوزن:

1- إذا كان الطفل يعانى من زيادة الوزن فى سن صغير، فهذا بالتأكيد سببه عدم التوازن بين تناول السعرات الحرارية والنشاط الذى يبذله، حيث يمكن أن يؤدى الإفراط بتناول السعرات الحرارية إلى السمنة لدى الأطفال، من هنا لا تحاول التحكم فى السعرات الحرارية لطفلك ولكن الأهم أن تكون مناسبة للأنشطة التى يقوم بها.

2- يمكن للوالدين التحكم فى نوعية الأطعمة المقدمة لأطفالهم ويشترط أن تكون صحية بنسبة كبيرة، ولكن من الصعب التحكم فى الكمية فقط اتركها لطفلك.

3- الحرص على أن يتناول الطفل طعامه بعيدًا عن أي وسيلة إلهاء، مثل مشاهدة التلفاز أو الموبايل لأنها تشتت الانتباه وقد لا يدركون مقدار ما يأكلونه، وهذا السبب شائع جدًا للسمنة بين الأطفال.

4- إذا كان طفلك يعانى من السمنة من الأفضل التحدث لأحد أخصائيين التغذية ومناقشة النظام الغذائي المناسب لطفلك من أجل التحكم فى وزنه.

5- تجنب الوجبات السريعة مع طفلك، حتى العصائر المحفوظة والشيبسى والشوكولاتة كلها تندرج تحت قائمة الوجبات السريعة، حيث لا يجب أن يتناولها الأطفال بصفة منتظمة.