عندما يأكل طفلك القاذورات ماذا تفعلين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً - أنت جالسة في الفناء الخلفي، تشاهدين طفلك الصغير وهو يلعب بسيارته الصغيرة على الطريق الترابي، فجأة يلتقط حفنة من الطين ويأكلها على أنها ناتشوز. رعب سيصيبك، ولكن ماذا بعد؟

د. أحمد عبدالعال

ينصحك الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل بأن تبقي هادئة؛ لأنه من الطبيعي أن يضع الأطفال كل شيء في أفواههم، حتى الأوساخ. فلا داعي للذعر، فأنت بالتأكيد لست الأم الوحيدة التي تتعرض لمثل هذا الموقف.

يتابع الدكتور أحمد: "إن الأكل المستمر للأوساخ أو الرمل أو التربة الملوثة بالأوساخ والحشرات، وربما براز الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو الطفيليات؛ لكن نظراً لأن الأوساخ لا تتمتع بالمذاق المرغوب، فإن معظم الأطفال يبصقونها على الفور، ويتعلمون بسرعة أن الأرض لا تصنع وجبة لذيذة وخفيفة".

ملاحظات تفيدك

جراثيم

1 - إذا كان الطفل يتمتع بصحة جيدة بشكل عام وجهاز مناعي صحي، فلا يوجد أي ضرر في تناول القليل من الأوساخ. ما لم تكن الأوساخ مشبعة ببراز الحيوانات أو المواد الكيميائية، وإذا بدا طفلك مريضاً بعد أن أكل شيئاً، أوساخاً أو غير ذلك، يجب عليك فوراً استشارة الطبيب.

داء بيكا

2 - إذا لاحظت أن طفلك يريد باستمرار أكل الأوساخ و / أو غيرها من المواد غير الغذائية مثل الطلاء أو الورق أو الشعر، فهذا مدعاة للقلق. حيث يمكن أن يعاني الطفل من داء "بيكا"، وهو سلوك قد يكون بسبب نقص الحديد أو سوء التغذية أو الاضطرابات العاطفية. إذا كان هذا هو الحال، يجب أن يتم تقييم طفلك من قبل طبيب الأطفال الخاص بك.

دربي جهازه المناعي

3 - الحقيقة التي لا تعرفها الأمهات، هي أن تناول الأشياء المتسخة يعمل على تدريب الجهاز المناعي، حيث يقوم بإطلاق الأجسام المضادة لمحاربة البكتيريا الخارجية الضارة بالجسم. لذا فعدم التعرض للميكروبات يقضي على فرص الطفل فيتدرب جهازه المناعي على تجاهل الميكروبات غير الضارة ومحاربة الضارة.

لا داعي للهلع

4 - إن الأطفال الذين لا يتناولون الأشياء من الأرض، فإنهم معرضون للإصابة بالحساسية؛ لأن جهاز المناعة لديهم لم يكن لديه أي قدرة أو خبرة في مكافحة البكتيريا أو الفيروسات.

في النهاية ننصح بالحفاظ على أطفالنا قدر المستطاع، ولكن لا داعي للهلع إذا حدث ذلك مع طفلك.