نصائح للحامل في الشهر الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً -

شهور الحمل هي المراحل العمرية لنمو الجنين وتطوره داخل رحم الأُم، وفي كلّ مرحلةٍ يزداد حجمه ووزنه وطوله أيضاً، وتبرز ملامح وجهه أكثر، بالإضافة إلى تكون أجهزة جسمه، لذلك تشعر الأُم بأعراضٍ مُختلفة في كلّ شهر تبعاً لهذه التغيرات، ولكن هناك بعض المحاذير أو الأمور التي يجب لفت نظر الحامل إليها، للمحافظة على صحتها وصحة جنينها، والتي تختلف حسب الشهر الذي تمر فيه..وموضوعنا اليوم عن النصائح التي يمكن تقديمها للحامل وهي في الشهر الرابع..ويقدمها الدكتور إبراهيم عبد الحميد أستاذ طب النساء والتوليد بالجامعة

لماذا تفضل الحامل الشهر الرابع؟

في الرابع تدرك الحامل انها في مرحلة أكثر جدية

كثير من السيدات يعتقدن أن الشهر الرابع من الحمل هي أفضل فترات الحمل، حيث تنخفض نسبة حدوث الأعراض المزعجة، كالغثيان الصباحي والدوار وغيرهما

كما يحدث العديد من التغيرات على مستوى نمو الجنين وتطوره.. ويمكن للحامل في هذا الشهر أن تعلم بشكل أكثر موثوقية جنس المولود

و مع نمو الجنين، تحدث بعض التغيرات في جسم الحامل سريعة التطور، ويمكن أن تترافق مع بعض الأعراض الهضمية كالإمساك والإحساس بالنفخة والحرقة

من المهم أن تدرك الحامل أنّها أصبحت في مرحلة أكثر جدّية من الحمل، حيث إنّ هناك بعض الأمور التي عليها تجنّبها وعدم القيام بها في الشهر الرابع من الحمل لضمان سير الحمل الصحي قدر الإمكان

مظاهرنمو الجنين في الشهر الرابع

في الشهر الرابع..يمكنك سماع صوت قلب الجنين

في الثلث الثاني من الحمل تبدأ أصابع الجنين بالنمو في يديه وقدميه، بالإضافة إلى بداية تشكل كل من الأجفان والحاجبين والرموش والأظافر والشعر

تبدأ الأسنان والعظام بالقساوة والمتانة، وفي هذه الفترة يمكن للجنين أن يمص إبهامه ويتثاءب ويتمطّى ويغير من ملامح وجهه

كما يبدأ الجهاز العصبي في الشهر الرابع من الحمل بالعمل، وتستوضح معالم الأعضاء التناسلية، حيث أنّها تكتمل بنموها تمامًا في هذه الفترة من الحمل

يمكنك سماع ضربات قلب الجنين عن طريق السماع الخارجي الذي يوضع على جدار البطن، وفي نهاية هذا الشهر يزن الطفل حوالي 100 غرامًا ويقيس طوله حوالي 15 سنتيمترًا.

نصائح غذائية للحامل في الشهر الرابع

استبدلي الحلويات بالسكر الطبيعي الموجود بالفاكهة

تناول كمياتٍ وفيرةٍ من الحليب يومياً، وذلك لسدّ حاجة الجسم من عنصر الكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام للأُم وجنينها أيضاً.

تناول الأغذية التي تحتوي عنصر الحديد بكثرة، فهو مهمٌ جداً لزيادة نسبة الدم في الجسم، وتغذية الطفل عبره.

تناول الأغذية المتنوعة من اللحوم والدجاج، إلى جانب العدس، والفاصوليا، والفول وغيرها من البقوليات، والخضروات الورقية الخضراء.

اعتماد الأصناف الغذائية التي تحتوي على فيتامين (ج) كالليمون، والبرتقال والمندلينا، والشمام، والفلفل الأخضر.

الابتعاد عن تناول الحلويات بشراهة، واستبدالها بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه المجففة، والعسل الطبيعي، وكوكتيل الفواكه مع الحليب، بالإضافة إلى المكسرات غير المملحة

الاستمرار بتناول الفيتامينات والمتممات الغذائية الحملية

القيام بالتمارين الرياضية الخاصة بالحوامل بانتظام.

الحفاظ على حمية غنية بالفواكه والخضروات وقليلة الدهون والبروتينات والألياف. شرب الكثير من الماء والسوائل للحفاظ على استقرار ضغط الدم.

تناول ما يكفي من السعرات الحرارية اليومية، بمعدّل يزيد 300 سعرة حرارية عن السابق.

الحفاظ على نظافة الأسنان والعناية بصحّتها وصحة اللثة

أمور يجب على الحامل تجنّبها في الشهر الرابع

يكفيك التمارين الرياضية البسيطة

الابتعاد عن التمارين الرياضية العنيفة، كالتمارين التي تزيد الضغط على المعدة أو الجنين.

شرب الكحول أو التدخين أو المخدّرات. شرب القهوة بإسراف، حيث يُسمح للحامل بتناول كوب واحد من القهوة يوميًا.

الأطعمة البحرية المُدخّنة والأسماك النيئة. النقانق ولحومات اللانشون.. كما يجب تجنّب بعض أنواع الأدوية، و سؤال الطبيب في كل دواء ترغب في تناوله

مخاطر الحمل في الشهر الرابع

لاتتجاهلي الشعور الدائم بالصداع مع الرغبة في القيء

الحمل في الشهر الرابع هو انتقال الحامل من مرحلة بسيطة من الحمل إلى مراحل حرجة..لذلك هناك بعض الأمور التي يجب عدم تجاهلها عند الشعور بها كي لا يكون هناك خطورة على الجنين مثل:

نزول دم أثناء العلاقة الزوجية

نزول ماء في أوقات مختلفة من اليوم

ظهور انقباضات في الرحم، وعدم الشعور بالراحة

الشعور الدائم بالصداع مع الرغبة في القئ

ألم دائم في البطن

نصائح عامة على الحامل الاهتداء بها

مارسي رياضة المشي..وابتعدي عن التعامل بعنف