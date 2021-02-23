كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 مساءً - جدول محتوى 1-أهمية غذاء الحامل 2-فوائد قصب السكر للحامل 3-أضرار قصب السكر على الحامل 4-الأعراض الجانبية لقصب السكر على الحامل 5- القيمة الغذائية لقصب السكر

يُجمع أطباء التغذية على أن تناول كوب من عصير قصب السكر بشكل يومي على الريق يساعد الحامل على تهدئة المزاج والتخلص من التوتر والتقلبات النفسية التي يمكن أن تحدث خلال فترة الحمل، لذلك التقينا وخبيرة الصحة والتغذية نهى ياسين لتسرد لنا فوائد ومضار عصير قصب السكر للمرأة الحامل والجنين

1-أهمية غذاء الحامل

يجب ان يحتوي غذاء الحامل على جميع الفيتامينات والمعادن

يجب أن يحتوي غذاء المرأة خلال الحمل على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد جسمها على محاربة العدوى، وهذا ما يوفره عصير قصب السكر

عصير قصب السكر عصير طيب المذاق تشتهيه بعض النساء خلال الحمل، وهو من العصائر المفيدة

فهو يساهم في محاربة العدوى البكتيرية، والفطرية، والفيروسية ، ويعد مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد المرأة الحامل

إلا في حال إصابتها ببعض الأمراض - كالسكري- والذي تقتضي تجنُّب تناول المواد السكرية

2-فوائد قصب السكر للحامل

قصب السكر يساعد على نمو عظام الجنين

يساعد في حالات ضعف الشهية..يحسن الحالة المزاجية للمرأة الحامل

يساعد على نموّ العظام للجنين، ولكن كثرة شرب العصير لها مخاطر عكسيّة على عظامه

وجود الحديد بالعصير يمنع حصول فقر الدم لدى المرأة الحامل

يساعد في الحد من الإمساك المصاحب للحمل

يعمل على تسهيل امتصاص الطعام وينشط الكبد والدماغ..يعالج حالات الاكتئاب للحامل

ينقي الجسم من السموم ويدر البول، يساعد في تحسين المزاج والحالة النفسية والهدوء والتغلب على الضغط

ينشط السعادة ..لأنّه يساعد في إنتاج أندروفينات الحب ويعمل على إنتاج هرمون الأكسيتوسين الذي يحفز المشاعر العاطفية

يعالج بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، فخلايا السرطان من المستحيل أن تعيش في بيئة قلوية

قصب السكريخفف أعراض الرشح والزكام عند الحامل

عصير القصب هو شراب قلوي لأنه يحتوي على مستويات عالية على البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد

يغذي الكبد ويحافظ على صحتها وقوتها، لأنه يحافظ على مستوى الأحماض بشكل منخفض وهذا يفيد الكبد

يكافح العدوى البولية من خلال تناول عصير القصب مع عصير الليمون وماء جوز الهند بانتظام

يقوي القلب والأعصاب والعضلات لاحتوائه على البوتاسيوم والمغذيات الأخرى ، ويكافح الضغط المرتفع وهو من أسباب النوبات القلبية

ساعد عصير القصب في معالجة مشاكل الكلى من خلال تناوله بانتظام حيث أنه يطرد السموم من الجسم ويعمل على إدرار البول

يساعد تناول قصب السكر على التخفيف من أعراض الرشح والزكام. ضبط البيليروبين في مستواه الطبيعي ..وهو ضروري لضمان قيام الكبد بوظائفه

قصب السكريخفف من غثيان الحامل

يساعد عصير قصب السكر على تقوية جهاز مناعة الجسم وإبقاء المرأة بصحة جيدة خلال مرحلة الحمل.

ضبط الوزن..لكن يجب التنبيه إلى أن الإفراط في شرب هذا العصير قد يأتي بنتائج عكسية.

يساعد عصير قصب السكر في تخفيف الغثيان الذي تعاني منه المرأة الحامل، وللحصول على نتائج أفضل يفضل إضافة بضع نقاط من عصير الزنجبيل إليه.

يعدّ التهاب مجرى البول من المشكلات الشائعة أيضًا خلال مرحلة الحمل، ويصاحبه الشعور بالألم وعدم الراحة..و شرب عصير قصب السكر قد يساهم في القضاء على هذا الالتهاب.

هو مصدر جيد للطاقة ويساعد على التخلص من الإجهاد والتعب..والحفاظ على صحة الأسنان ؛ لاحتوائه على الكالسيوم والمغنسيوم الضروريين لصحة الأسنان.

3-أضرار قصب السكر على الحامل

على الحامل عدم الإفراط في شرب قصب السكر

على الرغم من الفوائد العديدة لشرب عصير قصب السكر خلال مرحلة الحمل

إلا أن حرص المرأة على شربه بكميات معتدلة ضروري

يجب على الحامل عدم الإفراط في شربه، خاصةً إن كانت تعاني من مرض السكري قبل الحمل أو من سكري الحمل

يجب التأكد من الحصول على العصير من مكان يراعي النظافة، إذ قد تتعرض المرأة الحامل لتسمم الطعام أو عدوى المعدة

4-الأعراض الجانبية لقصب السكر على الحامل

للإفراط في تناول قصب السكر آثار جانبية

الصداع، وتهيج المعدة، والغثيان، والدوار، وزيادة حدة الاضطرابات النزفية، والأرق

لكن لا تظهر هذه الأعراض إلا عند الإفراط في شرب هذا العصير، فكوب واحد يوميًا يكفي للاستفادة من الفوائد العديدة له دون القلق

5-القيمة الغذائية لقصب السكر

لعصير قصب السكرقيمة غذائية كبيرة

تحتوي كل 28.35 غرامًا من عصير قصب السكر على العناصر الغذائية الآتية:

0.2 غرام من البروتين. 0.19 غرام من الماء.

0.09 غرام من الدهون. 111.43 سعرًا حراريًّا.

25.71 غرامًا من السكريات. 0.16 مللي غرام من فيتامين الريبوفلافين.

0.2 مللي غرام من فيتامين النياسين. 32.57 مللي غراما من الكالسيوم.

0.57 مللي غرام من الحديد. 2.49 مللي غرام من المغنسيوم.

162.86 ملليغرامًا من البوتاسيوم. 0.09 مللي غرام من المنجنيز