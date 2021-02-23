صحفية تدشن حملة التطعيم ضد كورونا في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت صحفية بارزة في أفغانستان أول من يحصل على لقاح كورونا في البلاد، وذلك بعدما تم تدشين حملة التطعيم ضد الفيروس، الثلاثاء.

حصلت الصحفية أنيسة شاهد على أول جرعة من اللقاح، تلاها طبيب واثنان من أفراد القوات الأمنية الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال مراسم لتدشين الحملة، إن العاملين في مجال الإعلام دائما ما يتم استهدافهم من جانب من يريدون إسكات أصواتهم.

وأضاف: "لن يتم إسكات أصواتنا للحرية والمساواة والسيادة الوطنية للبلاد".

وتابع أن أفراد القوات الأمنية يكافحون التهديدات الإرهابية، والعاملون في مجال الصحة يكافحون التهديد الذي تفرضه جائحة كورونا.

وأوضح: "لقد أصدرت أوامري ببناء نصبا تذكاريا يضم أسماء كل الأطباء والممرضين والممرضات الذين فقدوا أرواحهم وذلك لتكريم تضحياتهم".

وكانت أفغانستان قد تلقت مطلع الشهر الجاري 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند.

وتهدف وزارة الصحة لتطعيم نحو 250 ألفا، على أن تكون الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن أفغانستان سجلت أكثر من 2400 حالة وفاة بالفيروس، وأكثر من 55 ألف إصابة.

ومن بين المصابين، تعافى 48 ألف حالة من الفيروس.