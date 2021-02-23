شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء يزيد من حجم المعدة؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة معلومة متداولة بشأن علاقة شرب الماء وحجم المعدة.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “إفراغ الماء من المعدة أسرع من إفراغ الاكل، وكمية الطعام المتناولة هي السبب في زيادة حجم المعدة وليس الماء”.

تجدر الإشارة إلى أن جسم الإنسان يحتاج في اليوم الواحد من 3 إلى 4 لتر من الماء للحفاظ على صحة الجسم وحيويته.