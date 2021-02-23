بحث علمي جديد: "استعداد جيني" يبرر الإصابة الحادة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل علماء بالمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا إلى وجود "استعداد جيني" للإصابة الحادة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وأرجع العلماء في بحث جرى نشره في دورية فرونتيرز لعلوم المناعة الاستعداد للإصابة إلى مجموعة من ستة جزيئات تساهم في مجموعة الخلايا التائية المناعية التي تعتبر "إحدى الآليات الأساسية التي يستخدمها جسم الإنسان لمكافحة العدوى الفيروسية".

وعلى الرغم من أن الجزيئات، التي تعرف بأنها من فئة مستضدات الكريات البيضاء البشرية "فريدة في كل إنسان"، فإن مسألة "ما إذا كانت تدمر فيروس كورونا أم لا، تحددها بصورة كبيرة الجينات"، حيث إنه تتم وراثة الجزيئات من الأبوين.

وخلص العلماء إلى أنه في حال "كان لدى الشخص مجموعة جزيئات غير قادرة على تدمير الفيروس، فإنه من المرجح أن يصاب بالمرض بصورة حادة".

واعتمدت النتائج على تحليل لعينات خصائص وراثية لمصابين بمرض "كوفيد-19" في موسكو ومدريد، بالإضافة إلى مجموعة عينات من أشخاص أصحاء.

وتأتي هذه النتائج في ظل مخاوف بشأن إمكانية أن تؤدي تحورات للفيروس، تم تسجيلها أولا في بريطانيا وجنوب أفريقيا، لارتفاع الإصابات الحادة بالفيروس ومقاومة اللقاحات، وذلك على الرغم من أن العلماء الذين استطلعت دورية نيتشر آراءهم الأسبوع الماضي قالوا إنهم يعتقدون أن الفيروس سوف يصبح أقل شراسة مع مرور الوقت.

ويذكر أنه تم تسجيل أكثر من 4ر2 مليون حالة وفاة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحسب البيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بالإضافة إلى نحو 111 مليون حالة إصابة.