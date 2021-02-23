سلالة كورونا المتحورة تدفع المغرب لقيود جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المملكة المغربية تعليق الرحلات القادمة من وإلى عدد من البلدان الأوروبية وتركيا، وذلك بسبب اكتشاف 21 حالة لفيروس كورونا المتحور.

وبحسب ما أعلنته السفارة التركية في الرباط فإنه في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة الصحة، قررت حكومة المملكة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا إلى جانب بعض البلدان الأخرى ابتداء من يوم 22 فبراير/شباط لمدة 15 يوما.



سفارة سويسرا أيضا أعلنت تعليق الرحلات من إلى المغرب، بقرار من السلطات المغربية، فيما ستتم مراجعة القرار بعد 14 يوما.

وحسب مصادر لـ"الخليج 365"، ستعمل السلطات المغربية على تعليق الرحلات مع بلدان أخرى منها ألمانيا وبلجيكا والبرتغال، وذلك بعد اكتشاف 21 حالة لفيروس كورونا المتحور.

ويأتي هذا في وقت قررت فيه وزارة الصحة المغربية توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد كورونا لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بما فيها أمراض الأورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام "راميد" ، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق.

وبلغ عدد المُستفيدين من لقاحات كورونا إلى حدود الساعة مليونين ونصف المليون مُستفيد، أما المُستفيدون من الجُرعة الثانية من اللقاح، فيبلغ عددهم إلى حدود الساعة أكثر من 23 ألف مُستفيد.

كما تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة.