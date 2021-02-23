كورونا حول العالم.. الجائحة تُنكس علم أمريكا وانتقاد أممي للدول الغنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 112 مليونا و262 ألفا و451 إصابة، الأحد.







كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و485 ألفا و384 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 87 مليونا و786 ألفا و655 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





وفيات أمريكا تتخطى نصف المليون

تجاوزت الولايات المتحدة نصف مليون وفاة بكوفيد-19 بعد ما يزيد قليلا على عام من سقوط أول ضحية معروفة لجائحة فيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

وفي بيان لتكريم الضحايا، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس العلم الأمريكي على المباني الحكومية حتى غروب الشمس يوم الجمعة.





وقال بايدن: "في هذه المناسبة الجليلة، نفكر في خسارتهم وفي أحبائهم.. علينا كأمة أن نتذكرهم كي نتمكن من البدء في التعافي والتوحد وإيجاد هدف كأمة واحدة لهزيمة هذه الجائحة".

وقرعت أجراس الكاتدرائية الوطنية في واشنطن تكريما لأرواح الضحايا.

وقال بايدن في خطاب حزين بالبيت الأبيض بعد قرع الأجراس "في حين نقر بحجم هذا العدد الكبير من الوفيات في أمريكا، تذكروا كل شخص والحياة التي عاشوها".

وتابع قائلا: "الابن الذي كان يتصل بأمه كل ليلة.. الأب والابنة التي أضاءت عالمه.. أفضل صديق الذي كان موجودا دائما... الممرضة التي جعلت مرضاها يرغبون في الحياة".

وبعد لحظات قليلة، ظهر بايدن وزوجته ونائبته كاملا هاريس وزوجها وهم يرتدون ملابس سوداء ويضعون كمامات سوداء.





وسجلت البلاد ما يربو على 28 مليون إصابة بفيروس كورونا و500264 حالة وفاة بالمرض، حتى عصر يوم الإثنين، طبقا لإحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة، وذلك رغم أن عدد الوفيات اليومي وعدد من يتلقون العلاج في المستشفيات انخفض إلى أدنى مستوى منذ ما قبل عيد الشكر وعيد الميلاد.

ونحو 19 في المئة من إجمالي وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم حدثت في الولايات المتحدة وهي نسبة كبيرة للغاية إذا أخذنا بالاعتبار أن عدد السكان هناك يمثل أربعة في المئة فقط من سكان العالم.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري بايدن للأمراض المعدية "هذا هو أسوأ شيء حدث لهذا البلد فيما يتعلق بصحة الأمة منذ أكثر من 100 عام". وأضاف أن الناس سيتحدثون بعد عقود من الآن‭ ‬عن "ذلك العام الرهيب 2020 وربما 2021".





انتقاد أممي للدول الغنية

انتقدت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية ليس فقط لاستئثارها بلقاحات كوفيد-19، ولكن لأنها ومن خلال سلوكها هذا تقطع الطريق أمام الدول الفقيرة للحصول عليها.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن إبرام بعض الدول الغنية عقودا مباشرة مع الشركات المصنعة للقاحات أدى إلى خفض الكميات المخصصة للدول الفقيرة عبر منصة كوفاكس والمتفق عليها مسبقا.

وأضاف أن الأموال كانت متوافرة لشراء لقاحات لبعض أفقر دول العالم بعد تأمين مساهمات مادية جديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا، لكن لا معنى لتوافر المال في حال لم يكن هناك شيء يمكن شراؤه.

وحض تيدروس الدول الغنية على التحقق أولا فيما إذا كانت عقودها الخاصة مع شركات الأدوية تقوض عمل منصة كوفاكس التي تعتمد عليها الدول الفقيرة للحصول على جرعاتها الأولى من اللقاحات.





استراتيجية لرفع القيود في بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وعرض استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة "كوفيد-19" بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" أمام البرلمان.

وقال جونسون: "لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية مع قيود تضعف اقتصادنا ورفاهنا النفسي والجسدي"، مضيفاً: "لذلك من الأساسي أن تكون خارطة الطريق هذه حذرة إنما كذلك لا رجعة فيها".





10 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 10 إصابات جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 180 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 180536.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن البلاد سجلت 2252 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و43632 حالة.



