شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد العسل.. أبرزها تعزيز صحة القلب والجهاز العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد العسل لا حصر لها، فهو من المحليات الطبيعية، ويأتي العسل بأكثر من 300 نوع مختلف في اللون والنكهة بالنسبة للكثيرين ، يعتبر العسل بديلاً مثاليًا للسكر وإضافة رائعة للشاي لكن هل تعلم أن العسل يأتي بالعديد من الفوائد الصحية أيضًا؟ لا يمكن فقط تناول العسل عن طريق الفم لتحسين السعال أو التهاب الحلق ، بل يمكن أيضًا استخدامه موضعياً للمساعدة في علاج الحروق الخفيفة والإصابات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العسل، بحسب موقع " chicagotribune".

فوائد العسل

فوائد العسل تأتي نتيجة احتواءه على مزيج من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة علاوة على ذلك ، فإنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

صحة القلب

يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للعسل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، حتى بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر أكبر يمكن للعسل أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب ، وتحسين الكوليسترول الصحي ، وخفض نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يقلل أيضًا من مستويات البروتين التفاعلي C ، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية بسبب التهاب شرايين القلب.

مانع للسعال وتسكين لالتهاب الحلق

يمكن لخصائص العسل المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال عند الأطفال والبالغين وهذا يجعله بديلًا طبيعيًا لطب البرد والسعال الشائع، خاصة للأطفال الصغار جدًا بحيث لا يمكنهم تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

التئام الجروح والحروق

يمكن استخدام العسل الطبي موضعيًا لعلاج الحروق والجروح التي أصيبت بعد الجراحة هذا يرجع في جزء كبير منه إلى بيروكسيد الهيدروجين الطبيعي الذي يحتوي عليه.

ومن المعروف أيضًا أنه يشفي الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

الصحة العصبية

يحتوي العسل الخام على خصائص مضادة للاختلاج، ومضادة للاكتئاب، ومزيل للقلق قد تساهم في الصحة العصبية بشكل عام. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين وظيفة الذاكرة.

صحة الجهاز الهضمي

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن أيضًا استخدام العسل النقي للمساعدة في تخفيف ارتجاع الأحماض، وقرحة المعدة والإسهال ، فضلاً عن المساعدة في الهضم.

صحة الفم

وفقًا لـ Healthline ، يمكن للعسل الداكن مثل عسل مانوكا أن يقضي على بكتيريا الفم الضارة ويحارب البلاك وتسوس الأسنان والتهاب اللثة والتهاب اللثة.

العسل الداكن مقابل العسل الخفيف

يميل العسل الخفيف إلى أن يكون له نكهة أكثر اعتدالًا مقارنة بالعسل الداكن ولكن عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية ، فإن العسل الداكن عادة ما يكون أقل تروية من العسل الخفيف والأهم من ذلك ، أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من نظيره الأخف ، مما يعني أن أنواع العسل الداكن تميل إلى امتلاك خصائص أكثر فعالية من العسل الخفيف.

تشمل بعض أنواع العسل الداكن الشائعة عسل الحنطة السوداء وعسل مانوكا تشمل أنواع العسل الخفيف الشائعة الأكاسيا والبرسيم.

على الرغم من أن العسل الداكن يحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا والفيتامينات ، فإن كلا الخيارين يعملان كبديل رائع للسكر.