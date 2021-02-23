شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتسبب مشكلات الغدة الدرقية في ظهور حب الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب الشائع هو المصطلح الطبي للالتهاب المزمن لبصيلات الشعر في بشرتك، حيث إن خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا تسد البشرة، في حين أن هناك العديد من الأسباب لتطور حب الشباب ، فإن السبب الرئيسي لحب الشباب بعد سن المراهقة هو عدم التوازن الهرموني، ونظرًا لأن الغدة الدرقية هي قائد فريق هرمونات الجسم ، فقد ربط الكثيرون بين الغدة الدرقية وحب الشباب، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

هل يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية ومشاكل الغدة الدرقية الأخرى في ظهور حب الشباب؟

الغدة الدرقية عبارة عن غدة صغيرة على شكل فراشة في أسفل العنق، حيث أن لها دور كبير، فهو مسؤول عن إفراز الهرمونات التي تتحكم في عملية الأيض، وهي الطريقة التي يستخدم بها جسمك الطاقة كما أنه ينظم وظيفة الجلد ، مثل كمية الأكسجين التي يمتصها الجلد.

الجلد هو أحد الأعضاء الأولى التي تظهر فيها اختلالات هرمون الغدة الدرقية هذا هو السبب في أن أطباء الأمراض الجلدية غالبًا ما يشكون في اضطرابات الغدة الدرقية عندما يعاني الأشخاص من أمراض جلدية معينة ، مثل الثعلبة والبهاق.

تحدث الثعلبة عندما يتساقط شعرك على شكل بقع، يحدث البهاق عندما تفقد الخلايا الصبغية، لذلك قد يتغير لون بشرتك في بعض الأماكن لكن حب الشباب الشائع ليس عادةً أحد الأمراض الجلدية المتعلقة باضطراب الغدة الدرقية.

يمكن أن تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على بصيلات الشعر، ولكن لا يوجد أي دليل على أن مستويات هرمون الغدة الدرقية تسبب حب الشباب.

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى جفاف الجلد ، على سبيل المثال، فإذا كانت بشرتك جافة، فقد تتراكم الأوساخ ويمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب ومع ذلك ، فإن حب الشباب ليس من أعراض قصور الغدة الدرقية .

هل يمكن لأدوية الغدة الدرقية أن تسبب حب الشباب؟

إن أدوية الغدة الدرقية لا تسبب عادة حب الشباب إلا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أحد المكونات التي تحتوي عليها لكن بعض أدوية حب الشباب يمكن أن تؤثر على اختبارات الغدة الدرقية. على سبيل المثال:

-الرتينويدات: يمكن أن تسبب أنواع معينة من الرتينويدات تشوهات في هرمون الغدة الدرقية (TSH).

-الايزوتريتينوين: "نحن أحياناً نصف الايزوتريتنون الفموي لحب الشباب الشديد قد يتسبب في حدوث تغييرات في اختبارات وظائف الغدة الدرقية ، بما في ذلك ارتفاع TSH وانخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4 ".

يمكن أن تكون عدة أشياء - تغيير مستويات الهرمونات ، أو مستحضرات التجميل التي تستخدمها ، أو الآثار الجانبية للأدوية ، أو الإجهاد ، أو ببساطة الكثير من الدهون في البشرة.

يجب تنظيف وجهك مرتين في اليوم ، ووضع المستحضرات المرطبة المناسبة وتجنب المكياج الذي يسد المسام.