شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للعناية بالشعر.. الاستحمام بماء فاتر وتجنب تكرار التمشيط بالفرشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالشعر أمر يشغل معظم النساء، حيث يرغبن دائمًا فى الظهور بشعر لامع وجذاب، ولكننا نواجه مشاكل عديدة من أجل الحفاظ على صحة الشعر، حيث أن هناك العديد من العوامل تؤدى إلى تلف الشعر وجفافه وتصيبه بالبهتان سواء كانت بيئية أو استخدام مستحضرات غير مناسبة لطبيعة الشعر، لذلك من الضرورى اتباع طرق صحية للعناية بالشعر بما يتناسب مع نوعه وطبيعته، ويمنح موقع "webmd" مجموعة من النصائح للعناية بالشعر.

- فيما يلى.. أهم 5 طرق للعناية بصحة الشعر: 1- كثرة استخدام الفرشاة يؤدى لتساقط الشعر

يؤدى التمشيط المفرط باستخدام الفرشاة إلى تقطيع الشعر ما يترتب عليه تساقطه مع الاستخدام الطويل، لذلك من المهم استخدام فرشاة ذات شعيرات ذات رءوس كروية، كما لا يُنصح بتمشيط الشعر المبلل باستخدام المشط.

2- تناول السمك والمكسرات لشعر صحى

من المهم تناول أطعمة مغذية لصحتك وصحة شعرك لتمنحه القوة، حيث يساعد البروتين وأحماض أوميجا 3 المتوفرة بالسمك والمكسرات على تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، بجانب الخضروات الورقية والفاصوليا والجزر المفيدة أيضًا لخصلات الشعرك، فلابد الحذر من الأطعمة الغير مفيدة وتستهدف إنقاص الوزن لتحرم جسمك من العناصر الغذائية المهمة ما قد يتسبب فى هشاشة الشعر أو تساقطه.

3- الاستحمام بماء فاتر

يمكن أن يزيل الماء الساخن الزيوت الواقية التى تعمل كبلسم طبيعى للشعر ومن ثم يفقده لمعانه، وهذا لا يعنى غسل الشعر بالماء البارد الذى يتسبب ببهتان الشعر، ولكن بدلًا من ذلك يمكن الاستحمام بالماء الفاتر وتدليك فروة الرأس برفق باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.

4- علاج التقصف مع البروتين

استخدمى منتجات للشعر غنية بالبروتين من أجل علاج تقصف الشعر، من خلال تدليك فروة الرأس بها لإصلاح الأطراف المتقصفة مع مراعاة تكرار ذلك بصفة منتظمة.

5- تجنب استخدام مجففات الشعر عالية الطاقة

مجففات الشعر ذات السخونة العالية تؤدى إلى جفاف الشعر وتفقده البروتين، لذلك يجب استخدام أنواع غالية الثمن والتى تكون حرارتها مناسبة لا تضر بالشعر كما لا تسبب ضوضاء عالية.

6- ارتخاء الضفيرة أو ذيل الحصان

يعتبر ذيل الحصان والضفائر من أبرز تسريحات الشعر، ولكن يجب مراعاة ألا تكون مشدودة جدًا فقد يؤدى ذلك إلى تكسير الشعر وتلف جذوره.