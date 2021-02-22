مستشار السيسي: مصر تجاوزت قمة الموجة الثانية لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر تجاوزت قمة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" المصرية، الإثنين، إن التجاوز ظهر مع بدء انخفاض أعداد الإصابات مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على سلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية بمجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن العديد من الجهات في مصر تساهم في تطبيق المعايير للوصول بالطلاب لبر الأمان دون التأثير على العام الدراسي، لافتًا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منوط بها مراقبة الموقف الوبائي واتخاذ القرارات التي تناسب كل مرحلة.