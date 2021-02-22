شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا الجنوب أفريقية تنتشر بمقاطعة إنجليزية واختبارات منزلية لمواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن حدوث انتشار كبير لسلاله فيروس كورونا المتحولة في جنوب إفريقيا بمقاطعه إسكس الإنجليزية والتي تقع في شرق إنجلترا قرب العاصمة لندن وأدت الى قيام المسئولين بإطلاق اختبار الطفرة والتي يعتمد على زيادة الاختبارات بما في ذلك الاختبار من الباب إلى الباب في بعض المناطق والذي يسمح باختبار الأشخاص الذين ليس لديهم أي أعراض لفيروس كورونا.

وكشف وزير الصحة مات هانكوك مؤخرًا أن عدد حالات الإصابة بالنوعين الجنوب أفريقي والبرازيلي من كوفيد 19 آخذ في الانخفاض في المملكة المتحدة بسبب الإجراءات الحدودية الأكثر صرامة والاختبار المفاجئ.

ونصحت الحكومة البريطانية بشدة أولئك الذين يعيشون في المنطقة بإجراء اختبار عندما يُعرض عليهم اختبار حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض، وأظهرت الدراسات المعملية أن الفيروسات التي تحمل طفرة E484K ، والموجودة في البديل الجنوب أفريقي ، يمكنها الهروب من الدفاعات البشرية ، مما يجعلها أكثر كفاءة في التهرب من المناعة الطبيعية والمناعة الناتجة عن اللقاحات.

وأكد مسئولون بالمقاطعة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الاختبار المستهدفة يتم تشجيعهم بشدة على إجراء اختبار فيروس كورونا هذا الأسبوع ، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، والذين يعانون من الأعراض يجب أن يحجزوا اختبارًا "بالطريقة المعتادة" ، ويجب على أولئك الذين ليس لديهم أعراض زيارة موقع السلطة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.