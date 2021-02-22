هذا الجين يكشف إذا كان العروسين يشعران بالسعادة في السنة الأولى بعد زفافهما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - تم تحديد جين يجعل الناس أكثر سعادة في علاقتهم وأكثر عرضة للحصول على زواج قوي وصحي.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يخلق امتداد الحمض النووي المسمى CD38 بروتيناً يحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوار ، بما في ذلك التحكم في إنتاج الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون العناق.

إنّ الأشخاص الذين لديهم شكل معين من هذا الجين يتمتعون بسمات تجعلهم شركاء أفضل ، مثل الشعوربالامتنان والثقة والتسامح.

في دراسة حديثة شملت 142 شخصاً، 71 زوجاً منهم حديثي الزواج، أدى ذلك إلى مستوى أكبر من الرضا في علاقتهم.

تم العثور على الجين في الموقع الجيني rs3796863 ، ومثل جميع الجينات ، يشكل جزأين. تعمل هذه الأليلات في أزواج وتخلق معاً الشكل النهائي للجين.

في CD38 الخيارات إما CC أو AC أو AA. ركز باحثون من جامعة أركنساس على وجه التحديد على مجموعة CC.

جند العلماء 142 شخصاً كانوا قد أخذوا للتو قرار الزواج وقاموا بتتبعهم خلال الفترة الصاخبة من الوقت الذي يلي شهر العسل.

تم أخذ عينات الحمض النووي من كل مشارك وقام كل شخص بملء استبيان في غضون ثلاثة أشهر من الزفاف. ثمّ تم ملء استبيانات المتابعة كل أربعة أشهر للسنوات الثلاث القادمة.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة أناستازيا ماخانوفا: “كنا مهتمين برؤية ما إذا كانت بعض الأسباب التي تجعل الناس يواجهون صعوبة في الحفاظ على رضا العلاقة في الفترة الأولى من الزواج ترجع إلى بعض الاستعدادات الوراثية الكامنة المحتملة”.

أجريت الدراسة على الأمريكيين ويقول الباحثون أن جين CC موجود في حوالي واحد من كل ثلاثة (37 بالمائة) من الأمريكيين الأفارقة.

أما لدى مواطني الولايات المتحدة من أصل أوروبي ، فهو أكثر شيوعاً ، مع 70 في المئة من هؤلاء السكان يتوفر لديهم جين CC .

وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في Scientific Reports: “شعر أفراد CC بمزيد من الامتنان لشريكهم ، وأفادوا بثقة أعلى في شريكهم ، وكانوا أكثر تسامحاً مع شريكهم ، وكانوا أكثر ارتياحا لزواجهم من أفراد AC/AA”.

ويضيف الباحثون أن تحليلهم يظهر “دعماً قوياً” للنظرية القائلة بأن جين CC مرتبط بعلاقة أقوى.

ويضيف مؤلفو الدراسة: “السبب في أن أولئك الذين لديهم النمط الوراثي CC كانوا أكثر ارتياحاً لأنهم كانوا أكثر ثقة بشريكهم”.

تقول الدكتورة ماخانوفا أنه في حين أن الدراسة تجد الأشخاص الذين لديهم جين CC يجدون أنه من الأسهل أن يكونوا واثقين، متسامحين وممتنين لشركائهم، هذا لا يعني أن الأشخاص الذين لديهم جينات AC أو AA سيموتون بمفردهم.

وقالت: “لا يمكننا أن نقول بأنّ الأشخاص الذين ليس لديهم النمط الجيني CC محكوم عليهم بالمشاكل”.

“بل أنه من المرجح أن يكون لديهم مشكلات في بعض هذه المجالات ، وبالتالي قد يضطر هؤلاء الأشخاص إلى العمل أكثر قليلاً للحفاظ على علاقتهم.”