خطر على صحتك.. لا تشرب المياه وأنت واقف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرب الماء يشكل تلقائي وسريع، ولا ننتبه إلى ارتكاب أخطاء معينة قد تضر بصحتنا، لعل من بينها أن نشرب الماء واقفين.

وهناك 4 أمور ينبغي الانتباه إليها جيدا في علاقتنا بالماء، حتى لا نضر أنفسنا دون أن نشعر، وأحيانا دون أن نعرف ما هو الخطأ الذي ارتكباه، بحسب موقع "إيت ذيس".

من أهم الأخطاء التي نرتكبها أننا نشرب الماء خلال وقوفنا، ولا يعلم كثيرون أن ذلك ينتهي بالإصابة بمرض الفشل الكلوي، لأن شرب الماء واقفًا له آثار جانبية أبرزها إصابة العاصرة (وهي العضلة التي تربط المريء بالمعدة) بالجروح وعسر الهضم والإضرار بصحة الكلى، لعدم خضوع الماء للتصفية المطلوبة، مما يؤدي إلى ترسب الشوائب الموجودة فيه بمجرى الدم، وعند وصولها إلى الكليتين، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

لذلك لا بد من الحرص على شرب الماء أثناء الجلوس.

وكما أن من الخطأ عدم شرب الماء لفترات طويلة، فإن من الخطأ أيضا الإفراط في شرب الماء، لأنه قد يؤدي إلى الشعور بالصداع وصعوبة التركيز وتشويش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، نتيجة لانخفاض مستويات الصوديوم بالجسم.

وإذا استمر الشخص في الإكثار من شرب الماء، قد يتعرض لخطر الوفاة، بسبب الإصابة بالتسمم المائي.

لذلك، ينصح الأطباء بألا تتعدى كمية الماء المستهلكة 8 أكواب يومية.

وفي الصيف، قد نهرب جميعا إلى الماء المثلج، وهي عادة خاطئة قد تعرض لخطر الإصابة بحساسية الأسنان والصداع النصفي، بالإضافة إلى تعذر الارتخاء، وهي حالة مرضية يواجه أصحابها صعوبة في بلع الطعام والشراب، نتيجة لتلف أعصاب المريء.

ومن الأخطاء الشائعة أيضا اعتقاد البعض أن شرب الماء الساخن على معدة فارغة يساعد على فقدان الوزن وحرق دهون الجسم، وهو أمر غير صحيح، كما أنه يهدد الصحة، لأنه يخفف من تركيز العصارة الهضمية في المعدة، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى الحروق التي يلحقها باللسان والحلق والمريء.