بعد معركة "التدخين حلال".. أطباء: يسبب 20 نوعا من السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدل واسع أثاره مسؤول مصري بقوله إن التدخين حلال وله 7 فوائد، ما استفز الأطباء والمنظمات الطبية ليردوا بعشرات التأثيرات الضارة للتبغ.

وفاجأ رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية في مصر، محمود لولو، الجميع بقوله إن "كل ما يزرع في الأرض له فوائد، والسجائر حلال لأنها نبات يُزرع في الأرض"، في تحد واضح لفتوى دار الإفتاء المصرية بـ"تحريم التدخين" التي أصدرتها قبل أكثر من ربع قرن.



وعدد المسؤول فوائد التدخين قائلا: "القضاء على فيروس كورونا ومرض ألزهايمر وعلاج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسين المزاج العام وجعل القوام ممشوقا ومنح المريض فرصة كبيرة للنجاة من أمراض القلب".

والسجائر منتج مصنوع من أوراق التبغ التي تحوي 600 مكون عندما تحترق تولد أكثر من 7000 مادة كيميائية، ومن أخطر المواد التي تحويها النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.

ووفقا لجمعية الرئة الأمريكية، يحتوي التبغ على نحو 69 مادة سرطانية تحدث خللا في جينات ومكونات خلايا الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بأكثر من 20 نوعا من السرطان.



مشاكل الجهاز التنفسي





الدكتور سامح أحمد، استشاري أمراض الصدر والحساسية، قال إن التبغ يحوي مجموعة من المواد شديدة الضرر بالجسم، خاصة النيكوتين والقطران وثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى أبخرة كثيرة مضرة توجد ضمن مكوناته.

وأضاف الطبيب المختص بمستشفى صدر العباسية في مصر، لـ"الخليج 365"، أن مكونات التبغ يمتصها الجسم وتسير مع الدم لتضر بكل الأعضاء وليس الجهاز التنفسي فقط.

وأشار إلى أن التدخين عموما سواء سجائر أو شيشة يسبب مجموعة واسعة من الأمراض، تختلف حسب مناعة كل شخص وقابليته للإصابة بأمراض معينة، موضحا أن الدراسات أثبتت أن تأثير الحجر الواحد من الشيشة على الرئة يعادل بين 80 و85 سيجارة.

بشأن أضرار التدخين على الجهاز التنفسي، أوضح الطبيب المختص أنه يسبب التهابات الشعب الهوائية والتهابات الجيوب الأنفية، ويضاعف المشاكل الصحية لمن يعاني من حساسية الصدر، إذ يصيبه بأزمات تنفسية متكررة.



وذكر أن دخان السجائر أو الشيشة يؤثر على العين ويسبب التهابها وقد يصيبها بالحساسية، كما يؤثر على الفم ويصيبه بالتهابات اللثة ويقلل نسبة تثبيت الكالسيوم في الأسنان، فضلا عن تغيير رائحة الفم لأخرى مقززة.

وأوضح الطبيب المختص أن التدخين أحد أهم الأسباب الرئيسية لمجموعة واسعة من السرطانات، منها أورام الفم واللثة والمريء والقصبة الهوائية والأحبال الصوتية والحنجرة والرئة، فضلا عن أورام المعدة والأمعاء والمثانة والعظام.

الصحة العالمية





كشفت منظمة الصحة العالمية أن استخدام التبغ يمثل 25% من جميع وفيات السرطان على مستوى العالم، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير/شباط 2021، إن الأشخاص الذين يتعاطون التبغ مع الكحول معرضون لخطر الإصابة بسرطانات تجويف الفم والبلعوم والحنجرة والمريء بمقدار 5 أضعاف مقارنةً بالأشخاص الذين يستخدمون الكحول أو التبغ بمفردهم.

وتابعت: "بالنسبة لمستخدمي التبغ مع الكحول بكثافة يرتفع الخطر إلى 30 مرة"، موضحة أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 22 مرة للإصابة بسرطان الرئة في حياتهم مقارنة بغير المدخنين.

وعن أضرار التدخين غير المباشر، قالت المنظمة العالمية إن الأشخاص الذين لا يستخدمون التبغ لكنهم يتعرضون له بشكل غير مباشر سواء في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة الأخرى لديهم أيضًا مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الرئة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وسرطان الرئة.

إضافة لأنواع السرطانات السابق ذكرها، يسبب التدخين سرطان الكلية والمثانة والبروستاتا لدى الرجال وسرطان عنق الرحم لدى النساء، فضلا عن كونه عاملا مساعدا للإصابة بسرطان الكبد والمعدة والبنكرياس والقولون وعدد من سرطانات الدم.

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في السعودية حذرت من خطورة التدخين والأمراض شديدة الخطورة المرتبطة به، والتي قد تؤدي إلى الوفاة، موضحة أنه مرتبط بما لا يقل عن 20 نوعًا من السرطان.



وقالت اللجنة في بيان، الإثنين، إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الموت بسبب الأمراض المرتبطة به بنحو 90%.

وأضافت أن المدخنين هم الأكثر إصابة بمرض التنكس البقعي وهو اضطراب شائع يصيب العين ويتسبب في حدوث رؤية ضبابية أو يقلل الرؤية المركزية بسبب سمك البقعة.

وتابعت اللجنة أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأنهم قد يعانون من أمراض الرئة والقلب وانخفاض سعة الرئة من الأكسجين.

جلطات الرئة





الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني ووزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، رد على تصريحات رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية.

وقال الوزير الأسبق، لصحيفة "الوطن" المصرية، إنّ التدخين يسبب ضررا كبيرا بالشعب الهوائية ويوقف عمل الأهداب المبطنة لها التي تعمل على طرد الأجسام الغريبة داخل الرئة، موضحا أنه يتسبب في صعوبة بالتنفس نظرا لحدوث ثخانة في جدار الشعب الهوائية، ما ينتج عنه "انسداد رئوي".

وعدّد الأضرار الأخرى للتدخين، قائلا: "قد يسيب جلطات الرئة، إذ يؤثر سلبا على تصلب الشرايين الذي ينتج عنه تكوين الجلطة الرئوية، كما أنّه من الأسباب الرئيسية للإصابة بالالتهاب الرئوي".

وتابع حاتم: "ليس صحيحا على الإطلاق أنّ التدخين يقضي على فيروس كورونا، بل إنه قد يؤدي إلى حدوث تليف داخل الشعب الهوائية يصل بالمدخن إلى الإصابة بمرض ربو شعبي".

20 تأثيرا خطيرا





مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) عدد مخاطر التدخين، موضحا أنه يؤدي إلى المرض والإعاقة ويضر تقريبًا بكل عضو من أعضاء الجسم، حسب تعبيره.

وذكر المركز في مقال عبر موقعه الإلكتروني: "مقابل كل شخص يموت بسبب التدخين، يعيش 30 شخصًا على الأقل مع مرض خطير متعلق بالتبغ".

وأضاف: "يسبب التدخين أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن".

وتابع: "يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بمرض السل، وبعض أمراض العيون، ومشاكل الجهاز المناعي، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي".

إضافة إلى أن تدخين المرأة الحامل مرتبط بحدوث خلل في جينات الجنين، ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال.



ويسهم التعرض للدخان السلبي في وفاة نحو 41000 بين البالغين غير المدخنين و400 حالة وفاة بين الرضع كل عام، حسب المركز.

وشرح: "يسبب التدخين السلبي السكتة الدماغية وسرطان الرئة وأمراض القلب التاجية لدى البالغين. أما الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي فهم مهددون بالإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الأذن الوسطى والربو الشديد وأعراض الجهاز التنفسي وتباطؤ نمو الرئة".





موقع "هيلث لاين" HealthLine الأمريكي، المختص بالطب والصحة، عدد أضرار التدخين على الجهازين التنفسي والعصبي والقلب والأوعية الدموية والجلد والشعر والأظافر فيما يلي:

- انتفاخ الرئة

- تدمير الحويصلات الهوائية في الرئة.

- التهاب القصبات المزمن، ما يؤثر على بطانة أنابيب التنفس في الرئتين.

- مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)

- سرطان الرئة

- ضيق الأوعية الدموية.

- مرض الشريان المحيطىي.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ضعف جدران الأوعية الدموية

- يزيد من جلطات الدم.

- يسبب سرطان الخلايا الحرشفية (سرطان الجلد).

- التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بالأظافر الفطرية

- يزيد من مشاكل تساقط الشعر والصلع والشيب.

موقع health.kompas نقل عن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون تأثير التدخين الضار على العنين فيما يلي:

- يسبب جفاف العين.

- زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

- تحفيز التنكس البقعي للعيون.

- يزيد من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

- إتلاف العصب البصري

- يسبب التهاب القزحية

- تفاقم مرض جريفز



