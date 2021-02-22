بريطانيا تعلن خطتها لتخفيف "قيود كورونا".. 4 مراحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وعرض استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة "كوفيد-19" بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" أمام البرلمان، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وقال جونسون: "لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية مع قيود تضعف اقتصادنا ورفاهنا النفسي والجسدي"، مضيفاً: "لذلك من الأساسي أن تكون خارطة الطريق هذه حذرة إنما كذلك لا رجعة فيها".

وستكون المدارس في إنجلترا، الأكبر تعدادا بين مقاطعات المملكة المتحدة الأربع إذ يبلغ عدد سكانها 56 مليون نسمة، الهدف الأول لتخفيف التدابير مع ترقب إعادة فتحها في 8 مارس/آذار.

واعتباراً من 29 مارس/آذار ترفع تعليمات لزوم المنازل ويسمح بالتجمع في الخارج على أن تقتصر هذه التجمعات على 6 أشخاص أو منزلين مختلفين.

أما المحلات غير الأساسية مثل صالونات تصفيف الشعر والحانات والمتاحف، فسيترتب عليها الانتظار حتى 12 أبريل/نيسان، على أن يقتصر عمل الحانات على المساحات الخارجية.

وفي 17 مايو/أيار، تفتح دور السينما والفنادق والملاعب الرياضية (الحد الأقصى المسموح به عشرة آلاف شخص) والمطاعم (في الداخل)، فيما يسمح لأفراد عدة عائلات بالالتقاء في الداخل.

وإذا سمح الوضع الصحي بذلك، ترفع القيود التي تحد من المخالطة الاجتماعية في 21 يونيو/حزيران على أقرب تقدير، وكذلك تعليمات العمل عن بعد.