قفزة بإصابات كورونا في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الأردنية قفزة بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 4550 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة الأردنية قد أعلنت، الأحد، عن تسجيل 3917 إصابة بفيروس كورونا.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 16 حالة وفاة جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4570 حالة.

بينما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 368278 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 337359.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح أكثر من 200 ألف.