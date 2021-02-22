شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تعزز صحة المخ وتحسين الذاكرة وتأخير مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Times Now News، ما يمكن أن يساعد أو يضر بصحتنا، وهناك أطعمة تساعد في تحسين صحة الدماغ، وتعزز الذاكرة وتحمي من التدهور المعرفي..



اطعمة لتحسين الذاكرة

وقال الموقع: يمكن أن تساعد الفيتامينات والمعادن بالكمية المطلوبة عقولنا على تحسين صحتها، أما "الأطعمة الضارة" مثل السكر والدهون المتحولة أن تجعل المرء يشعر بالضباب العقلي والقلق والاكتئاب، تساعد "الأطعمة الصحية" الشخص على البقاء قويًا عقليًا، وتوليد الشعور بالإيجابية، وتحسين الإنتاجية.

وأضاف أن المخ يحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشغيل وظائفه ومن الأفضل الحصول عليها من مصادر الغذاء بدلاً من المكملات الغذائية، حيث تكون الأخيرة مصدرًا ثانويًا، تحتوي الأطعمة الصحية على نسبة عالية من العناصر الغذائية اللازمة لإنشاء خلايا الدماغ وحمايتها وإصلاحها وتعزيز وظيفتها على المدى الطويل، مضيفًا أنه عندما نأكل بشكل صحيح، فإن العناصر الغذائية الممتصة توفر أيضًا اللبنات الأساسية للناقلات العصبية للدماغ، والتي هي أساسًا المواد الكيميائية التي يتكون منها تكوين الدماغ، تتحكم هذه المواد الكيميائية في الدماغ بشكل متوازن في مدى جودة التعلم والتذكر، ومدى سعادتك وتحفيزك، ومدى قدرتك على الاسترخاء والاستمتاع بالحياة.

أغذية الدماغ التي تعزز الذاكرة وتحمي من التدهور المعرفي

فيما يلي قائمة "بأطعمة الدماغ" وهي في الأساس أطعمة غنية بالمغذيات الأساسية للدماغ والتي تساعد في التحصين ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات العقلية الآن، وتساعد أيضًا في الوقاية من أمراض الدماغ التنكسية التي تظهر عادةً مع تقدم العمر.



فوائد التوت

1.التوت

يحتوي التوت أو الفراولة على مركبات الفلافونويد، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ من التلف التأكسدي، مجموعة واحدة من مركبات الفلافونويد تعطي التوت ألوانه الجميلة، تساعد مركبات الفلافونويد في منع التدهور العقلي المرتبط بالعمر والحماية من مرض الزهايمر، يمكن لهذه المواد الكيميائية تحسين العديد من المهارات المعرفية، بما في ذلك الذاكرة والتعلم واتخاذ القرار،كما أن التوت يحمي الدماغ من الالتهابات المزمنة التي توقف إنتاج الطاقة في خلايا الدماغ ما يؤدي إلى أعراض غامضة مثل التعب العقلي وضباب الدماغ، يسمى التوت "ينبوع الشباب".

2.البيض

يحتوي البيض على بروتينات غنية وفيتامين ب 12 ويمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يحتوي البيض على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يصنع الناقل العصبي السيروتونين "السعادة"، يعطينا البيض مادة الكولين، وهي مادة مغذية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الذاكرة والتعلم.



الاسماك الدهنية

3.الأسماك الدهنية والأطعمة البحرية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا غنيًا لأوميجا 3، وهي أساسية للدماغ، تعمل على شحذ الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، كما أنه يحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر، وجدت دراسة أمريكية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة تظهر خصائص أعصاب وتمثل علاجًا محتملاً لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية التنكسية والعصبية.

4.الأفوكادو

وصف بعض خبراء الدماغ، الأفوكادو بأنه أفضل غذاء في العالم، حيث إن الأفوكادو يحتوي على 75% في الغالب من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو نفس النوع الصحي الموجود في زيت الزيتون الذي يدعم إنتاج أستيل كولين، وهو مادة كيميائية للذاكرة وتعلم الدماغ، يحتوي الأفوكادو على فيتامينات C و E و K و B المركب، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من التيروزين، وهو حمض أميني "الدوبامين"، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحافظ على تحفيزك وتركيزك، يعمل الأفوكادو على تحسين تدفق الدم إلى المخ وهو مضاد للالتهابات.

5.الكركم

ليس من قبيل الصدفة أن أجدادنا منذ العصور القديمة يضيفون التوابل، مثل الفلفل الأسود والقرفة والثوم والزنجبيل والزعفران، وكلها مضادات أكسدة قوية إلى النظام الغذائي اليومي، لديهم بعض فوائد الدماغ ولكن ملكهم جميعًا هو الكركم الذي يأتي من جذر نبات استوائي موطنه الهند، يمنح هذه العشبة الطبية مكانة جيدة نظرًا لاحتوائها على 100 مركب معروف، وبعضها له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقائية للأعصاب، يرفع الكركمين الموجود في الكركم من مستوى الفوائد للمخ ، ويقلل من التهاب الدماغ ويمكن أن يكسر لويحات الدماغ الموجودة في مرض الزهايمر، والمادة الأخرى الموجودة بالكركم تسمى Turmerone، والتي تحفز من إنتاج الخلايا العصبية الجديدة، وتشجع الدماغ على إصلاح نفسه بعد الاضرار اليومية وضغوط الحياة، لا عجب في أن الدراسات وجدت أن كبار السن في الهند الذين يأكلون الكركم بانتظام لديهم أدنى معدلات الإصابة بمرض الزهايمر في العالم.

6.الشوكولاتة الداكنة

لسنا بحاجة للتأكيد أكثر على هذا لأن هذا أحد غذاء الدماغ الذي تحبه وتتوق إليه بالفعل، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 1500 مركب كيميائي معروف مسؤولة عن جعلك تشعر بالراحة عند الاستهلاك، يجعلك التربتوفان (الأحماض الأمينية التي تتم معالجتها قبل إفراز السيروتونين) الشعور بالرغبة في تناول الشوكولاتة الداكنة، وعند تناولها يطلق الفينيل إيثيلامين وهو مركب ذو تأثير نفسي يُطلق عليه اسم "مخدر الحب" تعزز مركبات الفلافونويد الواقية من الأعصاب في الشوكولاتة الداكنة ليونة الدماغ وتساعد خلايا الدماغ على العيش لفترة أطول.



عين الجمل

7.عين الجمل

يحتوي هذا الجوز على جميع الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التي يحتاجها عقلك، يضيف استهلاك الجوز إلى طول العمر وله السيروتونين الذي يرفع الحالة المزاجية ويمكنه أيضًا منع شيخوخة الدماغ.