شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتعزيز أثر غسيل الكلى.. احذر المكملات العشبية واحرص على المشى يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غسيل الكلى هو علاج يتم فيه إزالة الماء الزائد والسموم من الجسم، وقد تستغرق حوالى 4 ساعات وقد يلزم أيضًا تكرارها مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا حسب حالة المريض، ولكن فى ظل تفشى وباء كورونا فى العالم كله منذ العام الماضى أصبح مرضى الكلى يواجهون تحديات خوفًا من الإصابة بالعدوى فى حال توجههم إلى المستشفى للخضوع لغسيل الكلى، وهناك بعض النصائح والإرشادات لمرضى غسيل الكلى يمكن القيام بها فى المنزل لضمان الحفاظ على اللياقة البدنية وتعزيز المناعة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 نصائح لمرضى غسيل الكلى للقيام بها فى المنزل: 1- تجنب المكملات العشبية

المكملات العشبية قد تكون خطيرة على المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، فهى غالبًا ما تكون غير آمنة لمرضى الكلى تحديدًا لأن بعض هذه المكملات قد تسبب مشكلة لهم لأن الكلى لا تعمل بشكل جيد وقد لا تستطيع التخلص من الفضلات المتراكمة فى الجسم.

2- النوم بقدر كافى

من الضرورى الحفاظ على دورة نوم صحية لمريض غسيل الكلى، حيث يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلًا، لأن قلة النوم تُقلل من القدرة على مكافحة العدوى وتزيد من الالتهاب، لذلك من المهم الحصول على عدد ساعات نوم كافية من 7-8 ساعات يوميًا.

3- سد الفجوة بين التغذية والمناعة

يؤدى سوء التغذية إلى ضعف المناعة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة فى مقدمتهم مرضى غسيل الكلى، لذلك من المهم التخطيط الدقيق لنظام غذائى صحى يتضمن كافة العناصر المفيدة للجسم من معادن وفيتامينات مع أهمية استشارة أخصائى تغذية لمساعدتك خاصة أن كل حالة تختلف عن الأخرى.

4- المشى 30 دقيقة يوميًا

يجب أن يكون المشى جزءًا من الروتين اليومى لمريض غسيل الكلى، حيث لا يُسمح للبعض منهم بأداء تمارين عالية الكثافة، ولكن من الأفضل لهم المشى لمدة نصف ساعة يوميًا فى ضوء الشمس فهو ضرورى لمناعة قوية.

5- الخضوع لاختبارات الدم المنتظمة

غالبًا يتم تشخيص الإصابة بأمراض الكلى عن طريق فحوصات الدم، حيث يوفر إجراء تلك الاختبارات والمتابعة مع الطبيب أيضًا باستمرار الوقوف على الحالة فقد يستلزم الأمر تعديل خطة العلاج وفقًا لذلك.