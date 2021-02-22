شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحصل على 43 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا من سينوفارم الصينى لفيروس كورونا على مستوى العالم، حيث تمتلك شركة China Group (CNBG) ، وهي وحدة تابعة لشركة سينوفارم Sinopharm، لقاحين لفيروس كورونا، تم تطوير إحداها من قبل وحدة بكين الخاصة بها، وتم الموافقة عليه للاستخدام العام في الصين واستخدامه في حالات الطوارئ في العديد من البلدان بما في ذلك العراق وباكستان والمغرب، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

اللقاح الآخر، الذي طورته وحدة ووهان التابعة لـ CNBG، حصل أيضًا على الموافقة، وتم منحه الضوء الأخضر في الصين لاستخدامه في حالات الطوارئ التي تستهدف بشكل أساسي مجموعات مختارة من مخاطر التعرض للفيروسات العالية.

وقال تلفزيون الصين المركزي (CCTV): "حتى الآن، تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة لقاح من لقاح سينوفارم مع أكثر من 34 مليون جرعة تم إعطاؤها داخل الصين".

وقالت الوكالة، تمتلك الصين لقاحين آخرين، طورتهما شركة سينوفاكSinovac ، وكانزينو وCanSino، حيث تم الموافقة عليهما في الخارج، ويتم العمل على زيادة الإمدادات للبلدان النامية التي تكافح ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث يمكن تخزين هذه اللقاحات في درجات حرارة التجميد العادية، مما يجعلها خيارًا محتملًا جذابًا للعديد من البلدان النامية، التي تكافح لاستخدام منتجات منافسة مثل لقاح فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ، والتي تتطلب درجات حرارة أكثر برودة للتخزين على المدى الطويل.

قالت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، إن الصين قدمت مساعدات لقاح إلى 53 دولة نامية ولديها اتفاقيات تصدير مع 22 دولة.

تعد إندونيسيا من بين أكبر مشتري اللقاحات الصينية، حيث أبرمت صفقة للحصول على 125 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

ووعدت الصين بالتبرع باللقاحات للعديد من البلدان بما في ذلك باكستان وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وناميبيا، حيث تهدف إلى تنمية النوايا الحسنة مع البلدان ذات الدخل المنخفض.