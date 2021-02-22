شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحصل على 600 مليون جرعة من لقاح كورونا لتطعيم جميع مواطنيها في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنتوني فاوتشى، خبير الأمراض المعدية الرائد في أمريكا، إن الولايات المتحدة فعلت "أسوأ من معظم" الدول الأخرى، حيث تقترب البلاد من نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا، موضحًا أن الولايات المتحدة ستحصل على 600 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة نيوزويك.

وقال فاوتشى، اليوم الإثنين: أعتقد أنك إذا نظرت إلى الوراء تاريخيًا، فقد فعلنا أسوأ من معظم الدول الأخرى، "ونحن دولة غنية ومتطورة للغاية، أبلغت الولايات المتحدة عما يقرب من نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا منذ بداية الوباء قبل عام تقريبًا في مارس.

وأضافت مجلة نيوزويك، ووفقًا لبيانات جامعة جون هوبكنز، توفي حوالى نصف مليون شخص بسبب كورونا حتى صباح يوم الإثنين، على الصعيد العالمي، توفي 2.4 مليون شخص بسبب الفيروس.

تواصل الولايات المتحدة مكافحة جائحة فيروس كورونا حيث عادت دول أخرى، مثل أستراليا ونيوزيلندا، إلى أسلوب الحياة الطبيعي نسبيًا.

وأكد فاوتشى، أن "الشيء الوحيد الذي أود أن نشجعه جميعًا هو أنه بدلاً من النظر إلى الوراء وقول ما حدث هنا، دعونا الآن نمضي قدمًا ونلتزم تمامًا كدولة موحدة، موضحا إن "هذا عدو مشترك علينا جميعًا المشاركة في مكافحته".

وأضاف خبير الأمراض المعدية، أنه يجب علينا الاستمرار في تطعيم الناس "بأسرع ما يمكن وبفعالية قدر الإمكان" وإنفاذ تدابير الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه، وتجنب التجمعات، وممارسة التباعد الاجتماعي.

أطلق فاوتشي على هذه الاستراتيجيات اسم "الأسلحة التي لدينا ضد هذا المرض الرهيب"، موضحًا، إن الولايات المتحدة ستحصل على 600 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وهو ما يكفي لتطعيم جميع سكان البلاد تقريبًا بحلول شهر يوليو، حيث تعهد الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، بإتاحة 600 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية يوليو.