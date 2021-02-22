بريطانيا تشيد بعلاقاتها بدول الخليج: يعزز أمننا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بلاده تعمل عن كثب مع أصدقائها في الخليج لمعالجة القضايا العالمية.

وقال جميس كليفرلي إن شراكتنا مع أصدقاءنا في الخليج تعزز من أمن المملكة المتحدة واقتصادها.

والأسبوع الماضي، كشف مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون النقاب أنه تم تعيين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وأصدر مكتب جونسون بيانا جاء فيه "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، ويسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

وأضاف "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".