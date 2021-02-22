شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 10% من مرضى كورونا يعانون من فقدان الشم والتذوق بعد 6 أشهر من التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة نشرت في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أكثر من 10% من الناجين من فيروس كورونا ما زالوا مرهقين وغير قادرين على التذوق أو الشم بعد 6 أشهر من التعافي من العدوى، قام الباحثون بمسح 234 مريضًا، بما في ذلك 177 ممن تعافوا من كورونا و21 من الأصحاء.





اعراض ما بعد التعافى

بشكل عام، أبلغ 30% من المرضى عن عرض واحد مستمر على الأقل، بما في ذلك 32.7% من مرضى العيادات الخارجية، و31.3% من المرضى في المستشفى، كانت الأعراض "طويلة المدى" الأكثر شيوعًا هي التعب، وفقدان حاسة الشم، أو التذوق، والتي أبلغ عنها 13.6% من المرضى.

قال الكثير من المرضى، إنهم ما زالوا يعانون من الأعراض بعد 6أشهر أو أكثر من التعافي من مرضهم.

وأوضح الباحثون، أن أكثر من 30% أبلغوا عن تدهور نوعية الحياة، بما في ذلك 7.9%، حيث قالوا إن أعراضهم أثرت على نشاط واحد على الأقل في الحياة اليومية، كما توصلت الدراسة الجديدة، إلى أن الملايين من الأمريكيين ربما لا يزالون يعانون من أعراض كورونا بعد شهور من التعافي من العدوى، وجد الباحثون أن ما يقرب من ثلث المرضى أبلغوا عن عرض واحد على الأقل من أعراض المرض المستمرة، علاوة على ذلك، كانت التأثيرات الباقية الأكثر شيوعًا هي الإرهاق، وعدم القدرة على التذوق أو الشم، مما أثر على أكثر من 10 %من الأشخاص في الولايات المتحدة بعد 6 أشهر على الأقل من التعافى.



فقدان شم العطور

قال الفريق، من جامعة واشنطن، إن المرضى الذين يعانون مما يعرف باسم اعراض طويلة المدى يمكن أن يحدث ليس فقط في أولئك الذين يدخلون المستشفى، ولكن أيضًا بين أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما يمكن لتحسين نوعية حياتهم.

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في JAMA Network Open، نظر الفريق في 234 مريضًا في جامعة واشنطن، تم اختبار ما مجموعه 177 شخصًا إيجابيًا لفيروس كورونا، وتعافى منذ ذلك الحين من العدوى بينما كان 21 مريضًا يتمتعون بصحة جيدة، تم الاتصال بالمشاركين بين أغسطس ونوفمبر 2020، وطُلب من المصابين بفيروس كورونا إكمال استبيان متابعة واحد بين 3 إلى 9 أشهر بعد ظهور الأعراض لأول مرة، من بين مرضى، عانى الغالبية 84.7 % من أعراض خفيفة حيث كان 6.2 % يعانون من أعراض و 9 %يعانون من مرض متوسط أو شديد يتطلب دخول المستشفى.

بشكل عام، أبلغ 30 % من المرضى عن عرض واحد مستمر على الأقل، مع إجمالي 27.8 مليون حالة مؤكدة في الولايات المتحدة، قد يعني هذا أن ما يصل إلى 8.3 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نفس الشيء.



التعافى من كورونا

من بين هؤلاء، أفاد 49 من أصل 150مريضًا يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض، أو 32.7 % عن ذلك كما فعل 5من أصل 16 مريضًا في المستشفى، أو 31.3%.

كانت الأعراض المستمرة الأكثر شيوعًا هي الإرهاق وفقدان حاسة الشم أو التذوق، وتم الإبلاغ عن 13.6 %من المرضى لكل منهما، قال معظمهم إن هذا كان يحدث لمدة 6 أشهر بعد الشفاء.

في مارس، دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، مركز السيطرة على الأمراض لإضافة فقدان الشم إلى قائمة العلامات المحتملة لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت إنها تحقق في الصلة المحتملة بين الاثنين، لكن الأدلة كانت أولية.

وقالت الصحيفة، يقول البعض، إنهم لا يستطيعون شم أشياء مثل العطور، أو النار وأن بعض الأطعمة المفضلة لديهم، مثل البيتزا، أصبح طعمها الآن مثل "الكرتون"، يقول الباحثون إنهم لا يعرفون متى سيستعيد بعض الناجين من كورونا حواسهم أو تتعافى أعراضهم، إن وجدت.

ووجدت الدراسة، أن 13 % آخرين أبلغوا عن أعراض أخرى، مثل ضباب الدماغ وآلام في العضلات والجسم وصعوبة في التنفس، ما هو أكثر ذلك فقد وجد أن 30.7 %، من 51 مريضًا، أفادوا بأن جودة الحياة ذات الصلة بالصحة أسوأ بسبب الأعراض المستمرة لديهم، من بين هذه المجموعة، أبلغ 7.9 % عن آثار سلبية على نشاط واحد على الأقل من الحياة اليومية، وأكثرها شيوعًا هي الأعمال المنزلية.

كتب مؤلفو الدراسة: "مع وجود ملايين الحالات في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يكون لحدوث حالة صغيرة من الضعف طويل الأمد عواقب صحية واقتصادية هائلة.

وقالت الصحيفة، يشير البحث إلى أن العواقب الصحية لفيروس كورونا تمتد إلى ما هو أبعد من العدوى الحادة، حتى بين أولئك الذين يعانون من مرض خفيف.