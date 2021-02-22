شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تقنية زرع القلب الميت في الأطفال لأول مرة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أطباء بريطانيون في استخدام تقنية زرع القلب "الميت" -التي كانت تعتبر في السابق مناسبة للبالغين فقط- عند الأطفال أيضًا، ما أدى إلى إنقاذ حياة ستة مرضى صغار العام الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى في العالم التي تنجح فيها هذه العملية للأطفال، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

ويستخدم الجراحون عادة في عمليات زرع القلب التي تبرع بها المرضى الذين أعلنوا موت جذع الدماغ ولكن قلوبهم ما زالت تنبض، إن استعادة قلوب المرضى الذين عانوا من الموت القلبي (وهو أكثر شيوعًا بكثير من موت جذع الدماغ) يعتبر أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

قال ماريوس بيرمان، استشاري جراحة زرع القلب في مستشفى بابوورث الملكي (RPH) في كامبريدج، إنه بعد الموت القلبي "يشبه القلب بالونًا منفوخًا.لذلك لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تقييم ما إذا كان القلب يعمل بشكل جيد.. ولهذا السبب لن يكون استرداد القلب آمنًا لأننا لن نعرف كيف يعمل".

في السابق، تم نقل القلوب إلى المستلمين المقصودين في صناديق ثلج معقمة، ومع ذلك، فإن آلة "القلب في صندوق" - تسمى نظام رعاية الأعضاء (OCS)، التي طورتها شركة TransMedics الأمريكية - تم تصميمها لمحاكاة جسم الإنسان، والحفاظ على دفء القلب، والنبض، وضخ الدم حتى يكون صحيًا للنقل للمتلقي كانت الفكرة من وراء الآلة هي السماح بنقل العضو عبر مسافات طويلة.

في عام 2015، كان الأطباء في مستشفى بابوورث الملكي رائدين في استخدام الجهاز لإحياء القلوب من المتبرعين الذين عانوا من الموت القلبي من خلال إنعاش تلك القلوب باستخدام الآلة، يمكن للأطباء تقييم ما إذا كان العضو قابلاً للإنقاذ من أجل الزرع.

قال بيرمان: "لقد ضاعفنا نشاط زراعة القلب بشكل أساسي ، كل عام". وأضاف أن الطريقة الجديدة تجاوزت في مرحلة ما الطريقة التقليدية للتبرع بالأعضاء بعد الموت الدماغي ، بينما ظلت النتائج الصحية للمرضى ثابتة.

الآن أصبح التعاون بين مستشفى بابوورث الملكي، الذي يستعيد فريقه القلب ، ومستشفى Great Ormond Street في لندن، الذي يقوم فريقه بزرع العضو، أول استخدام لهذه التقنية في زراعة قلب الأطفال.

في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، يبلغ متوسط ​​انتظار شخص بالغ يحتاج إلى زراعة قلب ما يقرب من ثلاث سنوات. عادة ما يتجاوز المرضى الذين يحتاجون إلى قلوب عدد قلوب المتبرعين المتاحة، ويواجه الأطفال فترات انتظار أطول، نظرًا لأنه يجب العثور على حجم الأعضاء المناسب ومعدل الموافقة على التبرع بأعضاء الأطفال أقل نسبيًا.

يوجد في جريت أورموند ستريت 24 طفلاً ينتظرون عملية زرع قلب، وبين عامي 2014 و2019 كان متوسط ​​وقت الانتظار 282 يومًا.

قال بيرمان: "أوقات انتظار الزرع أقل بكثير في مستشفى بابوورث الملكي من المتوسط ​​الوطني ، ليس لأننا جراحون أفضل". وقال إن السبب في ذلك هو أن النهج الجديد وفر الوقت والمال.

كانت آنا هادلي، البالغة من العمر 15 عامًا، أول طفل خضع لعملية زرع بناءً على النهج الجديد ، وتم تشخيص إصابتها باعتلال عضلة القلب المقيد في عام 2018.

قال والد آنا، أندرو هادلي: "حاولنا دائمًا أن نظل إيجابيين ولكننا فهمنا الحقائق - كان هناك نقص في المتبرعين المناسبين وحوالي 40٪ من الأطفال الذين ينتظرون عملية زراعة القلب لا يتلقون أي متبرعين.

وأضاف "لقد جعلت أكثر من 20 شهرًا قضاها في قائمة انتظار الزرع صعبة للغاية". "بعد خمسة أيام من الزرع ، كانت آنا تمشي ذهابًا وإيابًا في الممرات وتتبادل أطراف الحديث مع طاقم العمل".

في الوقت الحالي ، تقتصر التكنولوجيا على المتبرعين الذين لا يقل وزنهم عن 50 كيلوجرامًا ، لكن المستشفيين يعملان على آلة جديدة تتيح التبرع حتى من الأطفال الرضع ، مما قد يؤدي إلى عصر زراعة الرضع والأطفال الصغار حيث يكون المتبرعون هم الأكثر ندرة. نموذج أولي جاهز ويتوقع الأطباء البدء في استخدام الجهاز بحلول نهاية هذا العام.

تبلغ تكلفة كل استخدام لجهاز OCS الحالي حوالي 50000 جنيه إسترليني لكنها في الواقع تكلف أقل من تكلفة انتظار مرضى القلب للأعضاء.

كل يوم في المملكة المتحدة يوجد ما بين 30 إلى 40 بالغًا على قائمة الزرع العاجلة.

قال بيرمان إن تكلفة كل يوم في العناية المركزة 2500 جنيه إسترليني "هذا يعني أن كل يوم يكلف 70.000 إلى 90.000 جنيه إسترليني للمرضى للانتظار في المستشفى.

قال جاكوب سيموندز ، استشاري أمراض القلب وطبيب الزراعة في جريت أورموند ستريت: "في النهاية ، لا يزال هذا العمل يعتمد على إجراء محادثات بين العائلات حول رغبات التبرع بالأعضاء" ، ثم بالطبع ، الشجاعة في تقديم هذه الهدية الثمينة المنقذة للحياة في وقت مأساة لا يمكن تصورها ".