طرق سحرية للتخلص من 1000 سعرة حرارية في يوم واحد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - يحتاج عدد كبير من الناس إلى إنقاص وزنهم بصورة مناسبة، لذلك يحسب معظمهم السعرات الحرارية التي يتناولها يوميا في محاولة لحرقها وإنقاصها بأي طريقة ممكن ليتمكن من إنقاص وزنه.

وتتحكم تلك السعرات الحرارية فيما يأكله كل شخص، ونوعية الأكل نفسه، لأنها تلعب دورا رئيسيا في التحكم بالوزن.

ولكن موقع “تايمز نيوز ناو”، قال إنه يقدم طريقة سحرية باستخدام عدد من خبراء التغذية العلاجية، والتي يمكنها حرق 1000 سعرة حراري للشخص في اليوم الواحد.

وقال الخبراء إنه حتى يتمكن الجسم من حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم، ويمكن اتباع تلك الخطوات السحرية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- تحسين نمط النوم

إذا كنت تهدف إلى فقدان 1000 سعرة حرارية في اليوم، فيجب أن تحصل على 8 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

من المهم جدًا الحفاظ على قسط جيد من الراحة والاستيقاظ منتعشًا، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بطريقة صحية. خلاف ذلك، فإن فقدان 1000 سعرة حرارية في اليوم يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا وضارًا لك ولجسمك.

2- المشي على جهاز المشي لمدة 60 دقيقة

يجب أن يكون هدفك هو المشي على جهاز المشي بسرعة معتدلة لمدة ساعة على الأقل.

سيؤدي ذلك إلى حرق حوالي 1000 سعرة حرارية كل يوم، وتسريع عملية فقدان الوزن.

يمكنك حرق 1000 سعر حراري بسهولة خلال هذه الساعة.

3- ركوب الدراجات

هذه طريقة ممتعة لحرق السعرات الحرارية. إذا كنت تركب الدراجة لمدة 30 دقيقة كل يوم في الصباح أو في المساء، فسوف تفقد السعرات الحرارية بسرعة.

كما أن ركوب الدراجات تمرين رائع لفقدان الوزن وهو فعال للغاية. من أجل حرق 1000 سعرة حرارية، حدد جدول ركوب الدراجات في كل يوم.

4- حافظ على رطوبتك

إذا كنت تشرب المزيد من الماء، فإنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

شرب الماء الدافئ يحرق الدهون بسرعة، ويجب أن تشرب على الأقل 5 زجاجات من الماء يوميًا، لتفقد السعرات الحرارية بسرعة. يقلل من شهيتك ويحافظ على لياقتك.

5- رفع الأثقال

سوف يساعدك رفع الأثقال على حرق السعرات الحرارية بسرعة.

وتعتبر تدريبات الوزن من أنسب الطرق لفقدان السعرات الحرارية. تدرب على رفع الأثقال يوميًا إذا كنت تريد إنقاص الوزن وتقوية جسمك.

وإذا كنت ترفع قدرًا معينًا من الوزن يوميًا، فقد يكون حرق 1000 سعرة حرارية أمرًا سهلاً للغاية بالنسبة لك، وذلك بحسب “سبوتنيك”.