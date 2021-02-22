هل يُعطَى لقاح كوفيد 19 لمن أصيب بالكورونا سابقاً؟

بيروت - نادين محمد - أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن أخذ لقاح كوفيد 19 قد يوفر بعض المناعة من تكرار العدوى بالفيروس المسبب لكوفيد 19، ولكن مدة استمرار هذه الحماية غير معروفة.

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لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تكرار العدوى بفيروس الكورونا محتمل، وربما يسبب مضاعفات طبية خطيرة ومن الأفضل لمن أصيبوا سابقاً بكوفيد 19 أن يأخذوا لقاح الكورونا.

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أكد أنه في حالة العدوى الحديثة بالكورونا يؤجل التطعيم لمدة 90 يوماً.

أشار إلى أنه تركز تجارب لقاحات كورونا على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفاً بعد كيف يمكن أن يتفاعل المُتعَافَى من الوباء مع اللقاح ولا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافَيْنِ من كورونا.

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أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام مناعية مضادة بمستويات عالية في الجسد، بما يساعد على الحماية من كورونا لفترة أطول.

أشار إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا تختلف بين الأفراد، وتستمر من 3- 6 شهور، ونادراً 8 أشهر بعد الشفاء من المرض، فقد يكتسب المتعافون أجساماً مضادة خلايا مناعية قاتلة للفيروسات وحتى الخلايا المريضة .

ومن جانبه حذر عضو الجمعية المصرية لفيروس كورونا من الفيروس مؤكداً أنه غامض ومحير، ولا أمان له، فبينما يمكن للبعض اكتساب مناعة ضده، نجد بعض المصابين لا يكتسبون مناعة مطلقاً أو يكتسبون مناعة قصيرة الأمد، أو تكون لديهم مناعة مكتسبة لكن غير كافية للحماية.

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