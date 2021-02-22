بالصور.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالقطاع، بعد وصول آلاف الجرعات من الإمارات.

وكان وزير الصحة الأسبق، رياض الزعنون، أول مَن تلقى اللقاح من الطواقم الطبية، وكذلك وزيري الصحة السابقين جواد الطيبي وباسم نعيم.



وقال مدير الطب الوقائي في غزة، مجدي ضهير، في بيان صحفي: "سيتم تطعيم الكوادر الطبية أولاً، ثم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وذكر أنّه بإمكان المواطنين التسجيل لأخذ اللقاح عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة "صحتي"، مشيرا إلى أنه يجري جدولة كل مَن يطلب أخذ اللقاح وفق أولويات وضعتها وزارة الصحة.







وبيّن أنّ كل مَن يزيد عمره على 18 عاماً هو بحاجة للقاح، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.



من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد، مدحت محيسن، إن هذه المرحلة مهمة في إطار جهود مواجهة الجائحة وتثبيط منحنى التفشي وتحقيق مؤشر جيد في الحالة الوبائية.







وقدّم محيسن الشكر إلى دولة الإمارات على تقديمها 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v"، وهو ما ساهم في إطلاق حملة التطعيم.





واستقبل قطاع غزة، الأحد، مساعدات طبية وإنسانية من دولة الإمارات، تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وسط حضور رسمي كبير.



وقال القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح، سفيان أبوزايدة، خلال مؤتمر صحفي لحظة وصول الشحنة، إن هذه الشحنة من اللقاحات تدعم القطاع الصحي في غزة، موجها الشكر لدولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لتمويل وتسهيل وصول هذه الشحنة.

