بعد مخاوف من موجة ثالثة لكورونا.. ميركل تدعو لـ"استراتيجية حذرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا إلى اتباع استراتيجية حذرة في إعادة الفتح المحتمل للحياة العامة.

يأتي ذلك في ضوء مخاوف بشأن حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا.

وقالت ميركل، الإثنين، إن خطوات إعادة الفتح يجب تنفيذها بحكمة وأن تكون مرتبطة بزيادة اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا.

وأعربت المستشارة الألمانية عن تفهمها لتوق المواطنين الكبير لإعادة فتح الحياة العامة، موضحة أن هناك 3 مجالات يجب وضع استراتيجيات لإعادة فتحها، مشيرة إلى أن أحدها يتعلق بمجال الاختلاط الشخصي، والثانية بالمدارس، والثالثة بالمجالات الرياضية والمطاعم والثقافة.

وأكدت أن الهدف هو ربط الاستراتيجيات الثلاثة سويا لجعل الفتح ممكنا، ثم تكييف الاستراتيجيات بحسب الأوضاع.

وبحسب مصادر، ستجري مجموعة عمل، تضم ميركل ورئيس ديوان المستشارية هيلجه براون ورؤساء مستشاريات الولايات، مشاورات حول موضوع إعادة الفتح اعتبارا من الثلاثاء.

و سيُجرى خلال هذه المشاورات التحضير لمؤتمر رؤساء حكومات الولايات المقبل مع المستشارة، والمقرر عقده في 3 مارس/ آذار المقبل، وتهدف المشاورات إلى تقديم خطط لخطوات الفتح المحتمل.

وبحسب المصادر، قال براون إن طفرات فيروس كورونا دمرت للأسف التطور الجيد في ألمانيا.