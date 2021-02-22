مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة هندية جديدة أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بما يصل إلى 3 مرات.

وأرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن مستخدمي النظارات تقل لديهم عادة فرك العين بأيديهم والتي غالباً ما تكون ملوثة وحاوية للكثير من الميكروبات ومن ثم تصبح طريقا مهما للعدوى، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة فحص 304 أشخاص (223 ذكرا و81 أنثى) في مستشفى شمالي الهند على مدى أسبوعين في الصيف الماضي، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و80 عاماً.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت على موقع "مدركسيف" العلمي إن 58 شخصا ممن شملهم البحث كانوا من مرتدي النظارات بشكل مستمر أثناء النهار والأنشطة الخارجية.





ووجد الباحثون أن المشاركين لمسوا وجوههم ما يصل إلى 23 مرة كل ساعة في المتوسط وأعينهم بمعدل 3 مرات في الساعة.

كما اكتشفوا أيضاً أن خطر الإصابة بمرض كوفيد- 19 كان أقل مرتين إلى 3 مرات بين مرتدي النظارات.

وجاء في التقرير الطبي للدراسة أن انتقال العدوى يحدث بلمس الوجه والأنف والفم والعينين، إذ قال الباحثون: "القنوات الدمعية في العين يمكن أن تكون طريق انتقال الفيروس إلى التجويف الأنفي ثم الرئتين، لذلك فإن لمس العين وفركها بيد ملوثة قد يكون طريقاً مهماً للعدوى بالفيروس".

الأمر الذي قد يكون دليلاً أولياً على أن مرتدي النظارات يومياً، هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

