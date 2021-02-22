شكرا لقرائتكم خاص يستخدم جبال سيناء للزراعة.. مشروع مصري يحصد جائزة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصد مشروع في سيناء، قدمته طالبة مصرية وأطلِق عليه اسم "جاذبية الصحراء"، جائزة "أفضل 5 مشروعات" ضمن "جائزة العمارة العالمية" لعام 2020.

ويعتمد المشروع، الذي صُمم ليقام على موقع وادي الوشواش بمدينة نويبع (جنوب سيناء)، على استخدام البيئة المحيطة والتربة والجبال في إقامة مجمع متكامل يقدم المنتجات الغذائية العضوية وزراعة الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في صناعة الأدوية والمنتجات العطرية، بالإضافة لإقامة مجمع سياحي وترفيهي يقدم كافة الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

من تصاميم المشروع

وقالت ندى أيمن، صاحبة المشروع وهي طالبة بكلية الفنون التطبيقية، لـ"العربية.نت" إنها اختارت منطقة وداي الوشواش لكونها تجاور منطقة وديان ملونة يمكن استخدام مياهها ومعادنها في الزراعة الجيدة والعضوية.

ويتكون المشروع بشكل أساسي من مزرعة مائية، وهو عبارة عن نظام لزراعة المحاصيل بدون تربة، مما يعني أن تنمو جذور النباتات في محلول مغذٍ سائل يعاد تدويره وإعادة استخدامه مراراً وتكراراً بواسطة النباتات. وبالتالي، فإن هذا النوع من الزراعة يستخدم مياهاً أقل بنسبة 70% من الزراعة العادية، بحسب أيمن التي أضافا أن ذلك يؤدي لإنتاج منتجات طبيعية 100% بدون استخدام التربة أو الأسمدة.

من تصاميم المشروع

وأوضحت أن المشروع يتضمن 3 مناطق رئيسية بالإضافة إلى 8 مناطق ثانوية أخرى، مشيرةً إلى أن منطقة جنوب سيناء تشتهر بوجود نباتات برية عطرية تنمو بشكل طبيعي فيها وقد استُخدمت كأدوية منذ القدم.

وأضافت صاحبة المشروع أنه، وبالنسبة للتصميم، تم استخدام مواد خشنة وهياكل شبيهة بالصخور، بينما النحت الرئيسي خلف مكتب الاستقبال مستوحى من جذور النباتات الصحراوية المتناثرة. حتى المطاعم تم تصميمها لأن تكون على قمة جبل، لذلك تم تصميم نظام الأرضيات باستخدام الألواح الليفية. وللمطعم إطلالة، من خلال نافذة واسعة، تغمس الزائرين في البيئة المحيطة.