شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ في إعطاء لقاح كورونا للمشردين بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جريدة "موسكو تايمز" أن روسيا بدأت في إعطاء لقاح فيروس كورونا للمشردين بلا مأوى، حيث تلقى 40 شخصًا بلا مأوى في سانت بطرسبرج لقاحات ضد فيروس كورونا أمس الأحد في إطار مبادرة خيرية حظيت بدعم المسئولين المحليين.





وقالت تيسيا سوفوروفا من منظمة Nochlezhka غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمشردين في ثاني أكبر مدينة في روسيا: "هناك الكثير من الأشخاص المعرضين للخطر، من المهم أن يتم تطعيمهم"، وهناك 40 شخصًا يتلقون اللقاح تسكنهم حاليًا المؤسسة الخيرية".

وفقًا للأرقام الرسمية، يوجد 15000 شخص بلا مأوى في سانت بطرسبرج من إجمالي عدد السكان البالغ 5 ملايين.

تعتقد منظمة Nochlezhka أن الرقم الحقيقي هو ضعف ذلك على الأقل.

وقالت جالينا إيفانوفنا -57 عامًا- بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح "كان بعض الناس يقولون أشياء مثيرة للجدل بشأن اللقاح ، لكنني أعتقد أن هناك مزايا أكثر من السلبيات" وأضافت: "أنا سعيدة للغاية للقيام بذلك".

وقالت ألكسندر سوفوروف، 60 عاما، أن اللقاح شيء جيد "لأن الوضع معقد بسبب فيروس كورونا".

أطلقت منظمة غير حكومية بالفعل مبادرة مماثلة للمشردين في موسكو بمساعدة السلطات في العاصمة الروسية.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت أول لقاح لفيروس كورونا سبوتنيك، Sputnik V ، في أغسطس كما تمت الموافقة على لقاح روسي ثان، EpiVacCorona، في أكتوبر 2020 وأطلقت البلاد رسميًا برنامج التطعيم الشامل في يناير.

أعلنت روسيا، السبت، تسجيل لقاحها الثالث لفيروس كورونا كوفيفاك ووفقًا للأرقام الرسمية ، تم تسجيل 4.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، ووفاة 83293 منها.