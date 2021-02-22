كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:55 مساءً - اليانسون أو الأنيسون هو نبات من الفصيلة الخيمية، وعرف اليانسون في الطب البديل بعدة أسماء فيعرف باسم ينكون وتقدة وكمون حلو وفي المغرب يسمونه الحبة الحلوة، ولذلك فهو منجم من المناجم الطبيعية العظيمة الفائدة، وخاصة للنساء والأطفال، وقد استخدم منذ القدم في العلاج وخاصة للأمراض الباطنية والصدرية، وقد أشارت إختصاصية التغذية لمياء أبو جواد إلى محاذير استخدام اليانسون للحامل كالآتي.

أضرار اليانسون للحامل

تعجيل الولادة

يزيد الينسون من الطلق

يحتوي اليانسون على مواد تقوي عضلات الرحم وبالتالي تزيد من حدة الطلق؛ مما يساعد الأم على دفع الجنين خارجاً، ولذلك لا يفضل شربه بكثرة بالنسبة للحامل وخاصة في الثلث الأخير من الحمل، حيث قد يؤدي إلى الولادة المبكرة.، وتنصح النساء باستخدامه كشراب عند حدوث الطلق فعلياً لتسريع وتسهيل الولادة.

التفاعل مع الأعشاب الأخرى

يسبب الينسون رداً تحسسياَ

يعرف اليانسون بأن لديه خواصاُ تؤدي لتفاعلات مسببة للحساسية في حال خلطه مع أعشاب أخرى، وهناك بعض الأعشاب التي تشبه اليانسون من حيث رد الفعل التحسسي مثل: الهليون ،الكراوية ،الكرفس والكزبرة والكمون والشبت والشمر، ولذلك يجب على الحامل توخي الحذر عند خلطه بعشب آخر.

زيادة هرمون الاستروجين

يحتوي الينسون على الاستروجين

يحتوي اليانسون على الاستروجين، وهو من الهرمونات التي لها ضررها في حال زيادتها عند الحامل، فيجب إستخدامه بحذر.

خفض معدل السكر

يخفض سكر الدم لدى الحامل

من المُمكن أن يؤدي شرب اليانسون إلى خفض مستويات السّكر في الدم لدى الحامل، ويجب تقليل شربه في فترة الحمل.



فوائد اليانسون للحامل

يجب عدم خلط الأعشاب ببعضها دون إستشارة الطبيب