أسماء أولاد حلوة وفخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:55 مساءً - بالرغم من موضة الأسماء التي تميل إلى الغربية، إلا أن الكثيرين عادوا ليبحثوا في الأسماء العربية لإطلاقها على أبنائهم الذكور، لكنهم دائماً ما ينشدون المرن في اللفظ منها، وذات المعاني المعبّرة، "الخليج 365 وطفلك" تجمع لك بعضاً من هذه الأسماء لاختيار ما يناسبك منها، لكن عليك أن تراعي رغبة الزوج، وتشركيه في هذا الاختيار.

كاظم



حاتم: قاضي.

ساري: مرافق في الليل.

ساهر: الذي لا ينام.

كاظم: ساكت.

فارس



مهند: اسم من أسماء السيف.

لؤي: الثور الوحشي.

فارس: الماهر في ركوب الخيل.

مروان: ريحان- حجر تقدح منه النار.

باهر



كنان: ستر ووقاية.

باهر: يبهر من يراه.

يوسف: نسبة إلى نبي الله يوسف عليه السلام.

يزيد: يكثر.



سطام



نايف: العالي، المرتفع.

غسان: ناضر الشباب.

عياش: صيغة مبالغة وهو الباقي على قيد الحياة.

سطام: الضارب بالسيف.

آصف



زياد: النمو والعطاء.

إياس: العطية، العوض، الذئب.

آصف: كاتب سليمان بمعنى الحاذق.

براء: برئ.



تامر



تامر: كثير الرزق.

جاسم: عظم وضخم.

راجح: الرصين العقل.

رائف: الرؤوف الرحيم.

سنمار



زهير: نوع من النبات.

سامر: الذي يسامر ويسهر الليالي.

سنمار: القمر.

صفوان: صخر أملس.

فواز





عادل: العدل وعدم الظلم.

عنان: ما ارتفع إلى السماء والشيء إذا ظهر أمامك.

غياث: المنجد المغيث.

فواز: الفائز دائماً.



مروان



مشاري: خلية النحل.

مصعب: الذي يتحمل الشدائد.

معاذ: محصن باسم الله.

مروان: مثنى مرو وهو الحجر الأبيض.

نبراس

نبراس: كلمة بمعنى سنان الرمح أو المصباح.

هتان: المطر الخفيف.

وائل: طالب العون.

وسام: الشيء الذي يُعطى بشرف ويعلق على الصدر.