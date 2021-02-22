ما تودين معرفته عن الأسبوع العاشر من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:55 مساءً - في الأسبوع العاشر من الحمل يمكننا القول أنك قد تجاوزت مرحلة الخطر، وأن حملك قد أصبح مستقراً، ولم يعد لديك هواجس كثيرة بخصوص عدم إكتمال الحمل، بالإضافة لأسباب أخرى تجعل للأسبوع العاشر من أسابيع الحمل أهمية خاصة، تشرحها لك طبيبة النساء والولادة أحلام عبد الله، حيث تشير للآتي بخصوص الأسبوع العاشر.

ماذا يحدث في الأسبوع العاشر من الحمل؟

تكتمل الأجهزة الداخلية للجنين

يكون نمو الأجهزة الداخلية قد اكتمل في الأسبوع العاشر من الحمل مثل الكلى والقلب والكبد.

وتبدأ هذه الأجهزة بدعم نمو الجنين حيث تقوم بوظائفها.

يكون وزن رأس الجنين مساوياً لوزن باقي جسمه.

وتقل فرص الاجهاض والخوف من التعرض له ولذلك يعتبر هذا الأسبوع من الأسابيع الحاسمة في مرحلة الحمل.

مراحل نمو الجنين في الأسبوع العاشر من الحمل

تطور الجنين في الثلث الأول من الحمل

ينبض القلب بمعدل سريع.

تكون براعم الذراعين والساقين قد بدأت بالظهور، ويبدأ اكتمال نموها.

وتبدأ الأصابع بالتطور، وتنفصل عن بعضها في اليدين والقدمين.

تبدأ الأذن الداخلية والعيون بالتخصص أكثر.

يكون الجهاز العصبي قد اكتمل في التكوين.

تستمر المعدة في التكوّن و تتصل بالفم من خلال المرىء.

تتكون الخصيتان لدى المولود في المولود الذكر.

تغيرات تحدث للأم في الأسبوع العاشر من الحمل

يبدأ البطن في الظهور