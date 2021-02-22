شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين توافق على استخدام لقاح سينوفارم الصينى فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الأرجنتين على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من إنتاج شركة سينوفارم Sinopharm قبل تسليم الجرعات المتوقعة التي تقدر بحوالى مليون جرعة من اللقاح الصيني الصنع، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز، وتعمل البلاد، على تكثيف برنامج التطعيم، الذي بدأ باللقاح الروسى سبوتنيك Sputnik V.

وقالت الأرجنتين، إنه من المتوقع وصول مليون جرعة من اللقاح الصيني، الذي يتطلب جرعتين لكل شخص، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في الأيام القليلة المقبلة، مضيفة: "سيكون هذا لقاحًا جديدًا، حيث سيتوافر كجزء من استراتيجية الحكومة في الوقاية من فيروس كورونا ولمكافحة الجائحة."

وتلقت الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة، حتى الآن 1.22 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik Vمن معهد Gamaleya و580 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلدCovishield ، الذي صنعه معهد سيروم الهندى Indian Serum وطورته شركة استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد

وتعهدت كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة الجديدة في البلاد، التي أدت اليمين يوم السبت، بتعزيز الرقابة والشفافية على برنامج التطعيم.