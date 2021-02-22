شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق العناية بالجروح إذا كنت مصابًا بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالجروح البسيطة والخدوش والكدمات من الأشياء المهمة إذا كنت مصابًا بداء السكري، وقالت أخصائية الأمراض الجلدية بمستشفيات كليفيلاند كلينيك، كريستين بوبليت-لوبيز، "إذا كنت تعاني من مرض السكري فأنت لست بحاجة إلى فعل شيء لعلاج الجروح، باستثناء مراقبة المنطقة طالما لم يتشقق الجلد، بحسب ما ذكر موقع "كليفيلاند كلينيك".

وأوضح الدكتور بوبليت لوبيز: "الكدمة هي مجرد كدمة وستمر بالتغيرات المختلفة في اللون بمرور الوقت، لذا فإن إصابتك بمرض السكري لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي إلى إطالة طريقة علاج الكدمة أم لا."

ومع ذلك ، إذا كان لديك أي نوع من التمزق ، يجب أن تراقب بعناية العدوى لأن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقًا للدكتورة بوبليت-لوبيز وبعض علامات العدوى التي يجب البحث عنها هي:

-احمرار.

-إحساس بالسخونة حول الجرح.

-تصريف صديد.

وأضافت "إذا كانت لديك أي من هذه العلامات ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى لفت انتباه طبيبك إليها، لأنك قد تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الفم".

نهج متخصص في مرض السكري

هناك بعض الاختلافات في الرأي بين خبراء مرض السكري وأطباء الأمراض الجلدية عندما يتعلق الأمر بعلاج الجروح وقال أخصائي مرض السكري لين أولانسكي: عند تنظيف الجرح ، على سبيل المثال، ابدأ بغسله بالماء والصابون ثم أضف مضادًا حيويًا موضعيًا بدون وصفة طبية مثل Neosporin أو مرهمًا موصوفًا مثل Bactroban للمساعدة في منع دخول البكتيريا إلى الأنسجة تحت الجلد.

وقال أولانسكي إن الخطوة التالية هي تغطية الجرح بضمادة لإبقائه رطبًا حتى يشفى بشكل أسرع.

وأوضح أولانسكي: "لا أعتقد أن هناك أي ميزة لإبقائها مفتوحة في الهواءإذا جفت حافة التمزق ، تجف هذه الخلايا ، ومن الأفضل لك الحفاظ على رطوبة تمزق أو قطع أو كشط بمضاد حيوي موضعي حتى تحصل على قشرة توفر نفس نوع الحماية مثل بشرتك."

وأوضح أيضًا أنه إذا كان الجرح عميقًا ولم يحصل الشخص على حقنة التيتانوس منذ خمس سنوات، فيجب عليه أن يسأل الطبيب عما إذا كان يجب أن تأخذ حقنة التيتانوس.

بالإضافة إلى ذلك ، ينصح أولانسكي قائلا: "إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب أن تكون حريصًا بشكل خاص مع أي جروح في قدمك، بحيث تمنع أي تقدم محتمل إلى مشاكل أخرى أكثر خطورة".

نهج أطباء الأمراض الجلدية

هناك مدارس فكرية مختلفة حول استخدام بيروكسيد الهيدروجين لتنظيف الجروح، نظرًا لأن البيروكسيد يمكن أن يتلف خلايا الجلد الجديدة أثناء نموها مرة أخرى، يفضل الدكتور أولانسكي أن يستخدم المرضى الصابون والماء بدلاً من البيروكسيد.

لكن الدكتورة بوبليت-لوبيز توصي باستخدام بيروكسيد لأنه يقوم بعمل جيد في منع العدوى قد يعتمد ذلك على حالتك وشدة الجرح ، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك.

ويرى كلا الطبيبين خطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسي في المراهم والكريمات الموضعية ، على الرغم من أن الدكتورة بوبليت-لوبيز ، فإن الخطر يكفي للتوصية بتجنب المرضى استخدامها تمامًا.

وإليك ما يوصي به الدكتور بوبليت-لوبيز للتنظيف والعناية بالجرح:

-ضع مزيجًا من نصف بيروكسيد ونصف ماء على مسحة الأذن أو قطعة من الشاش لتنظيفها وتجفيفها

ضع الفازلين مرتين في اليوم للحفاظ على رطوبته والسماح لخلايا الجلد بالهجرة وإغلاق الجرح.

إذا كان الجرح مقطوعًا بالخيوط الجراحية ، فاستخدم بيروكسيد الهيدروجين العادي غير المخفف.